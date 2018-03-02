В Донбассе заведующая детсада попалась на крупной растрате госсредств

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Константиновке Донецкой области заведующую детсада подозревают в растрате бюджетных средств в крупных размерах, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"В ходе расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 366 установлено, что 43-летняя заведующая одного из дошкольных учебных заведений города Константиновка течение нескольких лет оформляла на работу работников (в частности, на должности воспитателя, физического инструктора и подсобных рабочих), которые фактически в учреждении не появлялись и свою работу не выполняли. Однако им ежемесячно начислялась заработная плата", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Своими действиями заведующая детсада нанесла государству ущерб на сотни тысяч гривен. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к присвоению указанных средств.

Процессуальное руководство в этом уголовном производстве ведет Константиновская местная прокуратура. Женщине сообщено о подозрении в совершении инкриминируемых преступлений. Досудебное расследование продолжается.

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