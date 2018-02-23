В Хмельницкой области начальник колонии попался на взятке

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители Хмельницкой разоблачили руководителя исправительной колонии и его заместителя в вымогательстве взятки за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного, сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

Установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения и его заместитель требовали предоставить им неправомерную выгоду в размере 3 тысяч долларов США.

При получении оговоренной суммы взятки от матери осужденного замначальник колонии пойман с поличным и задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Неправомерно полученные средства изъяты.

Его руководителя задержали в служебном кабинете. По данному факту следователи следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в области ведут досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Прокуратура Хмельницкой области Начальника колонии взяли на взятке в Хмельницкой области

В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины за период с 7 по 13 февраля вернула в государственную и коммунальную собственность земли, имущество и денежные средства на общую сумму более 74 млн гривен.