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    В Хмельницкой области начальник колонии попался на взятке

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    По информации прокуратуры Хмельницкой области, установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения требовали 3 тысячи долларов США.
    Начальника колонии взяли на взятке в Хмельницкой области
    Прокуратура Хмельницкой области

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители Хмельницкой разоблачили руководителя исправительной колонии и его заместителя в вымогательстве взятки за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного, сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото
    Провокация взяткой: последствия юридического казуса

    Установлено, что за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство от отбывания наказания руководитель учреждения и его заместитель требовали предоставить им неправомерную выгоду в размере 3 тысяч долларов США.

    При получении оговоренной суммы взятки от матери осужденного замначальник колонии пойман с поличным и задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Неправомерно полученные средства изъяты.

    Его руководителя задержали в служебном кабинете. По данному факту следователи следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в области ведут досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

    Прокуратура Хмельницкой области
    Начальника колонии взяли на взятке в Хмельницкой области

    В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины за период с 7 по 13 февраля вернула в государственную и коммунальную собственность земли, имущество и денежные средства на общую сумму более 74 млн гривен.

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