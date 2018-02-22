В Одесской области на взятке задержали государственного аудитора

КИЕВ, 22 фев — РИа Новости Украина. Сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции Украины и прокуратуры области задержали одного из главных государственных аудиторов Южного офиса Госудитслужбы на взятке.

"Правоохранители установили, что средства чиновник требовал за не отражение в акте проверки выявленных нарушений на общую сумму 600 000 гривен. В качестве «компенсации» попросил директора коммунального предприятия предоставить ему 160 000 гривен. Задержали фигуранта дела при получении определенной им суммы взятки", — сообщает Нацполиция.

npu.gov.ua Задержание на взятке

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании держаудитору меры пресечения.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины за период с 7 по 13 февраля вернула в государственную и коммунальную собственность земли, имущество и денежные средства на общую сумму более 74 млн гривен.