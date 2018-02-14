ГПУ за неделю разоблачила на взятках 19 чиновников

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины за период с 7 по 13 февраля вернула в государственную и коммунальную собственность земли, имущество и денежные средства на общую сумму более 74 млн гривен.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня имеем итоги деятельности за период с 7 по 13 февраля. За это время в собственность государства, государственных или коммунальных предприятий и территориальных общин было возвращено или прекращено незаконное использование более 154 гектаров земель стоимостью более 4,3 млн грн", — сообщил Лысенко.

Данные получены от прокуратуры Киевской, Херсонской и Черкасской областей. Они подкреплены решениями судов. По словам Лысенко, благодаря прокуратурам Днепропетровской, Киевской, Черниговской областей, а также Военной прокуратуре Южного региона и Киева в судах были приняты решения о возвращении государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму почти 70 млн грн.

"Отдельно делаем акцент на работе органов прокуратуры, направленной на разоблачение коррупционных преступлений среди должностных лиц государственных органов власти, местного самоуправления, а также предприятий государственной и коммунальной форм собственности. С 7 по 13 февраля прокуратурами различных областей совместно с другими правоохранительными органами было разоблачено и зафиксировано 19 фактов получения неправомерной выгоды чиновниками разного уровня", — сообщил Лысенко.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций Киевской области, который требовал от гражданина взятку в размере 100 000 долларов.