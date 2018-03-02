Донбасс, переговоры в Минске: без прорыва, но с перемирием

РИА Новости Украина

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины готовит новое перемирие в Донбассе, оно может быть объявлено с 5 марта. Об этом стало известно по итогам очередного раунда переговоров по мирному урегулированию, который завершился в среду в Минске, пишет РИА Новости.

Подготовка весеннего перемирия

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. До этого неоднократно предпринимались попытки установить в регионе конфликта бессрочное перемирие. Например, в прошлом году режим тишины объявляли по случаю Пасхи, на период сбора урожая, в преддверии учебного года, в связи с новогодними и рождественскими праздниками и т.д.

В среду полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по Донбассу договорилась об "абсолютном перемирии" с 5 марта. "Стороны договорились об абсолютном соблюдении режима прекращения огня с нуля часов по киевскому времени 5 марта, а также по мерам по его обеспечению. Конкретный документ будет согласован сторонами и опубликован в ближайшие дни", — цитирует Дейнего Луганский информационный центр.

Однако позже спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик уточнил журналистам, что контактная группа только готовит предложение о новом перемирии в Донбассе. "Мы готовим этот вопрос, но такое решение еще не принято", — сказал Сайдик, комментируя заявление Дейнего о перемирии с 5 марта.

Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов отметил необходимость ввести с 5 марта новое перемирие в Донбассе из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в феврале. "В течение новогоднего или рождественского перемирия количество нарушений значительно снизилось. Однако в феврале число таких случаев вновь возросло. В связи с этим контактная группа сочла необходимым объявить с 5 марта весеннее перемирие", — заявил Грызлов по итогам переговоров.

По его словам, российская делегация предложила ОБСЕ более четко фиксировать, с какой стороны происходят нарушения, а также поставить на контроль выпуск приказов об ответственности для нарушителей режима прекращения огня и исполнение этих приказов личным составом формирований противостоящих сторон.

Очередная попытка разведения

Как рассказал Сайдик, в среду в Минске стороны конфликта в Донбассе договорились развести силы и средства в районе Станицы Луганской 5 марта при условии соблюдения режима тишины.

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"Стороны выразили намерение произвести разведение сил и средств в районе Станицы Луганской 5 марта при условиях полного соблюдения режима прекращения огня", — сообщил дипломат.

В 2016 году контактная группа подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

Во время заседания подгруппы по вопросам безопасности 14 февраля представителем Украины была названа очередная возможная дата для разведения сил и средств в районе Станицы Луганской — 22 февраля, при условии отсутствия обстрелов на этом участке. Однако разведение сил вновь не произошло. Представители ЛНР обвинили Киев в очередном срыве разведения сил и средств на участке №1 у Станицы Луганской.

Как отметил Сайдик, подгруппа по безопасности обсудила общую ситуацию в зоне конфликта и вопросы соблюдения режима прекращения огня.

"Участники подчеркнули важность отвода тяжелого вооружения, разведения сил и средств, а также обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры, школ, детских садов и больниц", — добавил спецпредставитель ОБСЕ.

Инцидент с санитарным авто

Представители ДНР на встрече в Минске настояли на расследовании факта обстрела санитарного автомобиля в Донбассе и наказании виновных, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

Оперативное командование ДНР на прошлой неделе заявило об обстреле силовиками санитарного автомобиля, который эвакуировал раненого ополченца, погибли три человека. Пушилин сообщал, что этот факт будет рассмотрен на встрече в Минске в среду.

"В ходе сегодняшней встречи переговорщики настояли на необходимости расследования этого вопиющего случая и наказания виновных в смерти людей", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Сайдик призвал стороны конфликта соблюдать принцип неприкосновенности медицинского персонала, исполняющего свои профессиональные обязанности.

"Хочу обратить внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медицинской помощи и гибели медиков при исполнении обязанностей. Обращаюсь к сторонам с призывом строго соблюдать международный принцип неприкосновенности медперсонала", — сказал Сайдик по итогам очередного раунда переговоров.

Подготовка обмена идет

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил, что гуманитарная подгруппа в среду продолжила обсуждать вопросы, связанные с обменом удерживаемыми из-за конфликта в Донбассе лицами.

Первый за 15 месяцев обмен пленными состоялся в конце декабря 2017 года. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов этого процесса и ожидают следующего обмена в марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключают. Переговорщики продолжают работу по согласованию условий нового обмена.

Российская сторона на прошедших в среду переговорах контактной группы по Украине призвала Киев не выстраивать препятствий для завершения процесса обмена пленными с Донбассом по формуле "всех на всех", заявил Грызлов.

"Российская делегация поставила вопрос о скорейшем завершении процесса обмена людьми, удерживаемыми сторонами конфликта по формуле "всех на всех". Мы обратились к Украине не выстраивать для этого искусственных препятствий", — сказал он.

Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева заявила о сдвиге в обсуждении вопроса обмена пленными. "Хочется отметить определенную положительную динамику в обсуждении вопроса обмена удерживаемых лиц, связанную с участием в переговорном процессе представителя Киева Виктора Медведчука", — сообщила Кобцева.

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Она отметила, что на последнем заседании гуманитарной подгруппы ЛНР и ДНР в очередной раз подтвердили свою готовность к проведению обмена "всех установленных на всех установленных" лиц, однако "внятного ответа" со стороны официального Киева не получили. "К сожалению, на все наши ранее направленные предложения, касающиеся обмена, Киев ответа не предоставил", — заключила представитель ЛНР.

После переговоров в Минске вице-спикер Рады и представитель Украины в Трехсторонней контрактной группе в Минске Ирина Геращенко заявила, что в процессе обмена пленными пока нет сдвигов, он искусственно блокируется.

"У нас сорвалось освобождение пяти ребят из ОРДЛО, хотя вроде все должно было произойти, у нас сорвались определенные движения с церковью, и это беспокоит и тревожит", — сообщила она на своей странице в Facebook.

Наряду с этим, она добавила, что в пятницу можно ждать хороших новостей по двум гражданам Украины, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

"Мы готовы передать "заблудших" россиян России, которая направила их на Донбасс воевать против украинцев, в обмен на освобождение пленников Кремля (Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Панова, Карпюка, Клыха, других пленников). В пятницу мы ждем хороших новостей в отношении двух украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах, и стоим на том, что процесс освобождения наших из РФ должен быть разблокирован и продолжен", — уточнила Геращенко.

Геращенко также отметила, что в Минске, по просьбе ранее освобожденных из плена людей, был поднят вопрос возвращения имущества.

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"Также привлекли внимание на вопиющее нарушение прав людей и незаконное задержание по надуманным поводам за проукраинскую позицию пожилых людей, пенсионеров, которых хватают и бросают за решетку", — подытожила представитель Украины.

Восстановить мобильную связь

Сайдик сообщил, что участники переговоров вновь вернулись к вопросу восстановления работы мобильной связи в самопровозглашенных республиках.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной официальным властям территории в районе Еленовки. Работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР пока остается без украинской сотовой связи.

"На сегодняшнем заседании экономической рабочей группы одним из главных вопросов было обеспечение мобильной связи на территории ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.)", — сказал Сайдик журналистам по итогам заседания контактной группы.

По словам дипломата, в заседании подгруппы также принял участие представитель "Vodafone-Украина", который заверил, что "компания готова участвовать в решении проблем для обеспечения мобильной связи в ОРДО и ОРЛО".

"С этой целью стороны договорились о сотрудничестве при посредничестве контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности, по ремонту кабеля в Донецкой области. Приветствуя решение, принятое рабочей группой, я призываю стороны приложить все усилия для скорейшего восстановления и дальнейшего обеспечения бесперебойной мобильной связи Vodafone, так необходимой для населения ОРДО и ОРЛО", — сказал Сайдик.

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Кроме того, по его словам, в Минске продолжилось обсуждение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашение задолженности бывшим сотрудникам "Укрзализныци" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Также на переговорах поднимался вопрос возврата вагонов, состоящих в иностранной собственности, которые в данный момент находятся в самопровозглашенных республиках.

"Хождение по кругу"

Между тем работа политической подгруппы по Донбассу остается наиболее проблемной частью процесса мирного урегулирования. Ранее представители самопровозглашенных республик неоднократно жаловались, что Киев по сути блокирует ее работу, не позволяя перейти к обсуждению стоящих на повестке дня ключевых моментов политического урегулирования.

Переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Украине будут малоэффективны, если не начать выполнение политических мер, предусмотренных минскими соглашениями, заявил Грызлов.

"Мы вновь подчеркнули, что без запуска политического процесса с предоставлением Донбассу особого статуса по формуле (экс-министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера) Штайнмайера, без амнистии, а также без деблокирования Донбасса и восстановления экономических связей, участники переговоров будут обречены на хождение по кругу", — сказал Грызлов.