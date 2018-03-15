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    Болгария отказала Украине и договорилась с Россией о ремонте своих истребителей

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    Согласно сообщению Минобороны Болгарии, только российская компания способна качественно отремонтировать МиГ-29, которые были поставлены еще во времена Советского Союза.
    Самолет МиГ-29
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина.  Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию "МиГ" для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны.

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    "Болгария считает, что только российская компания способна качественно отремонтировать МиГ-29, которые были поставлены еще во времена Советского Союза. Поэтому Болгария не приглашала других участников к соглашению", — говорится в сообщении Минобороны Болгарии.

    София заявила о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты после объявления планов купить восемь новых истребителей в одной из стран-членов НАТО.

    В феврале 2017 года власти Болгарии подписали контракты на ремонт этих истребителей с российской компанией "МиГ" до 2022 года. Контракт оценивается в 81,3 млн. львов (51.45 млн долл.) 

    Сделка была приостановлена в связи с поступившей жалобы украинской компании "Укринмаш". Ремонт был необходим, потому что количество исправных самолетов МиГ-29 находится на критическом минимуме, что не позволяет обеспечить качественной подготовки экипажа, угрожает безопасности полетов и может помешать выполнению международных обязательств по охране воздушных границ НАТО (Болгария является членом альянса). София заявила, что в период между 2018 и 2022 годами она хочет модернизировать армию, чтобы приблизить свои истребители к стандартам НАТО.

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