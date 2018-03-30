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    Болгария отказалась высылать российских дипломатов

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (73)

    (обновлено: )6520
    На заседании Совета безопасности при болгарском правительстве постановили, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".
    Флаг Болгарии
    flickr.com/Klearchos Kapoutsis

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. 

    Посольство России
    REUTERS Gleb Garanich
    Пошли против Запада: 9 из 28 стран не выслали дипломатов РФ
    Власти Болгарии отказались высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Укринформ.

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    Такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве.

    На заседании постановили, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".

    К тому же, было решено вернуть в Россию посла Болгарии.

    Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

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