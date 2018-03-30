Болгария отказалась высылать российских дипломатов

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина.Укринформ.
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Такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве.
На заседании постановили, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".
К тому же, было решено вернуть в Россию посла Болгарии.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.