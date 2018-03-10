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    Антонио Страдивари

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Скрипка Страдивари
    Скрипку с подписью Страдивари нашли у тверских домушников
    09:15 28.05.2014
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    Полицейские нашли у тверских домушников антикварную скрипку с характерной подписью итальянского мастера Антонио Страдивари; сейчас Интерпол разыскивает хозяина инструмента.
    Скрипка Страдивари
    Полиция Канады нашла скрипку Страдивари, похищенную 16 лет назад - СМИ
    07:52 23.05.2014
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    Полиция канадской провинции Квебек вернула владельцу скрипку работы Антонио Страдивари, похищенную 16 лет назад, передает агентство Франс Пресс.
    Украденная 3 года назад скрипка Страдивари найдена в Великобритании
    Три человека задержаны по подозрению в краже скрипки Страдивари в США
    09:08 06.02.2014
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    Полиция американского города Милуоки, штат Висконсин, задержала троих подозреваемых в краже скрипки работы Антонио Страдивари, стоимость которой оценивается в пять миллионов долларов.
    Украденная 3 года назад скрипка Страдивари найдена в Великобритании
    Украденная 3 года назад скрипка Страдивари найдена в Великобритании
    16:45 30.07.2013
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    Инструмент стоимостью 1,8 миллионов долларов вместе с двумя смычками был найден в своем футляре на прошлой неделе в здании в центре Англии. По данным полиции, ни скрипка, ни смычки не были повреждены.
    Украденная в Лондоне скрипка Страдивари "всплыла" в Болгарии - СМИ
    12:30 05.03.2013
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    озданный в 1696 году музыкальный инструмент был украден в ноябре 2010 года у известной скрипачки из Южной Кореи Мин Чин Ким, выступавшей с Лондонским симфоническим оркестром.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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