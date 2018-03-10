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Тег
Антонио Страдивари
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Скрипку с подписью Страдивари нашли у тверских домушников
09:15 28.05.2014
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Полицейские нашли у тверских домушников антикварную скрипку с характерной подписью итальянского мастера Антонио Страдивари; сейчас Интерпол разыскивает хозяина инструмента.
Полиция Канады нашла скрипку Страдивари, похищенную 16 лет назад - СМИ
07:52 23.05.2014
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Полиция канадской провинции Квебек вернула владельцу скрипку работы Антонио Страдивари, похищенную 16 лет назад, передает агентство Франс Пресс.
Три человека задержаны по подозрению в краже скрипки Страдивари в США
09:08 06.02.2014
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Полиция американского города Милуоки, штат Висконсин, задержала троих подозреваемых в краже скрипки работы Антонио Страдивари, стоимость которой оценивается в пять миллионов долларов.
Украденная 3 года назад скрипка Страдивари найдена в Великобритании
16:45 30.07.2013
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Инструмент стоимостью 1,8 миллионов долларов вместе с двумя смычками был найден в своем футляре на прошлой неделе в здании в центре Англии. По данным полиции, ни скрипка, ни смычки не были повреждены.
Украденная в Лондоне скрипка Страдивари "всплыла" в Болгарии - СМИ
12:30 05.03.2013
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озданный в 1696 году музыкальный инструмент был украден в ноябре 2010 года у известной скрипачки из Южной Кореи Мин Чин Ким, выступавшей с Лондонским симфоническим оркестром.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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