Страшная авария в Болгарии с автобусом: погибли шесть человек

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Болгарии возле населенного пункта Вакарел автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся, в результате чего погибли шесть человек и еще 22 получили ранения, сообщает bTV.

Перевернувшийся автобус двигался по маршруту из Бургаса в Софию.

Сообщается, что спасателям пришлось разрезать автобус, чтобы вытащить людей.

По распоряжению премьер-министра страны Бойко Борисова министр внутренних дел Валентин Радев отбыл к месту ДТП. В свою очередь министр транспорта Ивайло Московски уже дал указание проверить перевозчика.

btvnovinite.bg В Болгарии автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся

Напомним, 12 апреля автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной на дороге А-107 (Малое бетонное кольцо) в Подмосковье.