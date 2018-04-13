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    Страшная авария в Болгарии с автобусом: погибли шесть человек

    (обновлено: )86
    Перевернувшийся автобус двигался по маршруту из Бургаса в Софию. Сообщается, что спасателям пришлось разрезать автобус, чтобы вытащить людей.
    В Болгарии автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся
    btvnovinite.bg

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Болгарии возле населенного пункта Вакарел автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся, в результате чего погибли шесть человек и еще 22 получили ранения, сообщает bTV.

    Перевернувшийся автобус двигался по маршруту из Бургаса в Софию.

    Сообщается, что спасателям пришлось разрезать автобус, чтобы вытащить людей.

    По распоряжению премьер-министра страны Бойко Борисова министр внутренних дел Валентин Радев отбыл к месту ДТП. В свою очередь министр транспорта Ивайло Московски уже дал указание проверить перевозчика.

    btvnovinite.bg
    В Болгарии автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся

    Напомним, 12 апреля автобус с 40 детьми столкнулся с легковой машиной на дороге А-107 (Малое бетонное кольцо) в Подмосковье.

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