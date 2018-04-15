В Болгарии гонщик на скорости врезался в толпу зрителей

Фото btvnovinite.bg

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В болгарском городе Шумен в воскресенье произошла авария во время соревнований по горным авторалли: автомобиль BMW одного из гонщиков на скорости врезался в толпу зрителей.

По последним данным, при наезде пострадали шесть человек.

"Инцидент произошел по вине пилота автомобиля, потерявшего управление на крутом повороте при заезде на финишную прямую, где обычно гоночные автомобили набирают очень высокую скорость. Все пострадавшие зрители (шесть человек) были доставлены в Шуменскую областную больницу", — сообщил "Укринформу" директор авторалли Дмитрий Георгиев.

По предварительным данным медиков, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы Болгарии и группа технических экспертов проводят следственные мероприятия и осмотр автомобиля, соревнования приостановлены.

Фото btvnovinite.bg Авария во время ралли в Болгарии

Соревнования по горным авторалли в Шумене проводятся в 19-й раз.

Напомним, в марте в Одессе уличный гонщик влетел в прохожих на тротуаре. ЧП произошло у сквера Книпович на Балковской улице, где пешеходы шли вдоль проезжей части про тротуару. Погибли два человека.