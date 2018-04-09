Гонщик "Феррари" Райкконен сломал ногу механику на неудачном пит-стопе

Пилот итальянской "конюшни" Райкконен заехал на пит-стоп для замены шин на 36-м круге. После остановки в боксах, выезжая на пит-лейн, финн задел задним левым колесом механика команды. В результате механик "Феррари" получил переломы голени и малой берцовой кости.

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Гран-при Бахрейна выиграл партнер Райкконена по команде немец Себастьян Феттель.

"Испытываю смешанные чувства сегодня. Передаю ему (механику) наилучшие пожелания. Я знаю, что ребята позаботятся о нем", — приводятся слова Феттеля в официальном аккаунте "Феррари" в Twitter.