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    Кими Райкконен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Формула-1. Архивное фото
    "Формула-1" возвращается в Австрию спустя 11 лет
    09:09 20.06.2014
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    Гран-при стартует по традиции в пятницу двумя сериями свободных заездов. В субботу пройдет третья сессия и квалификация, а завершится уик-энд гонкой в воскресенье.
    Кими Райкконен выиграл вторую практику на Гран-при Малайзии "Ф-1"
    09:54 22.03.2013
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    Кими Райкконен из команды "Лотус" показал лучшее время во второй сессии пятничных свободных заездов на Гран-при Малайзии - второго этапа чемпионата "Формулы-1".
    Райкконен назвал победу в Австралии одной из самых легких в карьере
    13:04 17.03.2013
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    Победитель стартового этапа чемпионата "Формулы-1" Кими Райкконен заявил, что гонка в Австралии получилась одной из самых легких в его карьере.
    Пилот "Лотуса" Райкконен выиграл Гран-при Австралии в "Формуле-1"
    13:02 17.03.2013
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    Финский пилот команды "Формулы-1" "Лотус" Кими Райкконен стал победителем первого этапа сезона-2013 - Гран-при Австралии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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