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Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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Шесть университетов Украины попали в Топ-100 рейтинга "Развивающейся Европы и Центральной Азии 2014/15"
16:12 17.12.2014
388
В ходе составления пилотной версии первой сотни QS исследовала 368 университетов из 30 стран, среди которых Украина.
Рейтинг вузов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15
15:36 17.12.2014
672
Британская компания QS Quacquarelli Symonds и "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" представляют русифицированную версию десятого Мирового рейтинга лучших университетов по версии QS.
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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21:21 09.03.2018
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Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
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На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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