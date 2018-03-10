В Таджикистане запретили последний звонок в школах, пышные и дорогостоящие праздники, а также ввели ограничения на свадьбы. Девочкам нельзя носить короткие или обтягивающие юбки, а в вузах разрешили только национальные платья.
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор - 2017", сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
Причина приостановки авиасообщения в том, что Таджикистан не выполнил свои обязательства по подписанным авиавластями двух стран договоренностям. Речь идет о выдаче разрешения на полеты авиакомпании "Ямал".
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, личный состав отработал действия в составе подразделений по внезапно появляющимся задачам, таким как нападение условного противника на критически важные объекты.
По информации местных СМИ, учебный год в Таджикистане завершится 7 июня. В этом году в этот день во всех школах республики занятия будут проводиться согласно учебному графику без проведения торжественных линеек.
В минувшее воскресенье в Таджикистане состоялся референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию страны. Поправки разрешают действующему президенту Эмомали Рахмону переизбираться без ограничений.
Согласно информации, изменения пока касаются детей, родители которых обращаются в отделы ЗАГСа для получения свидетельств о рождении. Взрослые граждане страны, носящие фамилии и отчества с русскими окончаниями, могут выбрать - менять их на национальный лад или нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор - 2017", сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.