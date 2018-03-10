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    Таджикистан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 54
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    Джонибек Джурабекович Муродов
    Таджикский певец по непонятным причинам запел на украинском на стихи Шевченко 
    13:09 12.02.2018
    340
    Известный таджикский певец Джонибек (JONIBEK) Муродов исполнил лирическую композицию "Диво" на украинском языке на слова поэзии Тараса Шевченко "Якби зустрілися ми знову".
    Национальные женские наряды в Таджикистане
    Таджикистан: Топ запретов, от которых туристы в шоке
    15:43 02.12.2017
    2753
    В Таджикистане запретили последний звонок в школах, пышные и дорогостоящие праздники, а также ввели ограничения на свадьбы. Девочкам нельзя носить короткие или обтягивающие юбки, а в вузах разрешили только национальные платья.
    Российские военные. Архивное фото
    Россия начала проверку своей крупнейшей военной базы за рубежом
    05:12 24.11.2017
    689
    Основной целью проверки является изучение положения дел в органах управления и подразделениях, а также оценка эффективности работы командования по организации повседневной деятельности.
    Визит президента Таджикистана в Эмомали Рахмона Хорог
    Начальник аэропорта в Таджикистане погиб, провожая вертолет президента
    15:14 14.09.2017
    1973
    Дилдор Максудшоев скончался от полученных травм: когда самолет с Эмомали Рахмоном поднимался в воздух, ковер вместе с начальником аэропорта Хорога отбросило на рядом стоящий большой камень.
    Боевые пуски российских тактических ракет Искандер-М в Таджикистане. Видео
    Боевые пуски российских тактических ракет "Искандер-М" в Таджикистане 
    04:13 05.06.2017
    610
    Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" впервые переброшены в Таджикистан на совместное антитеррористическое учение "Душанбе-Антитеррор - 2017", сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.
    Таджики перепели Грибы - Тает Лёд
    Таджики перепели хит группы "Грибы" - "Тает лёд" 
    14:21 24.03.2017
    4302
    Гастарбайтеры из Таджикистана, работающие в Москве, перепели хит украинской группы "Грибы" - "Тает лед" и сняли на него клип, который сразу же стал популярным в сети.
    Ту-134 российской авиакомпании Ямал. Архивное фото
    РФ и Таджикистан приостановили авиасообщение с четверга
    22:40 21.12.2016
    169
    Причина приостановки авиасообщения в том, что Таджикистан не выполнил свои обязательства по подписанным авиавластями двух стран договоренностям. Речь идет о выдаче разрешения на полеты авиакомпании "Ямал".
    Аэропорт. Архивное фото
    Россия может прекратить авиасообщение с Таджикистаном - СМИ
    04:42 03.11.2016
    672
    Пресс-служба Минтранса России подчеркнула, что основными пассажирами на маршрутах являются "таджикские трудовые мигранты, обеспечивающие за счет России до 48% ВВП Таджикистана".
    Электричество
    В Таджикистане обесточено 90% территории республики
    21:12 28.10.2016
    342
    По предварительным данным, неполадки произошли на Нурекской ГЭС, расположенной в 100 километрах восточнее Душанбе. Свет есть только в домах города Куляб.
    Гулмурод Халимов
    Военным командиром ИГ стал бывший полковник спецназа Таджикистана - СМИ
    23:17 04.09.2016
    409Военная кампания против "Исламского государства"
    В августе американские власти объявили награду в три миллиона долларов за информацию о местонахождении бывшего полковника спецназа Таджикистана Гулмурода Халимова.
    Российские военные. Архивное фото
    Военные 201-ой российской базы в Таджикистане подняты по тревоге
    05:55 22.07.2016
    919
    Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, личный состав отработал действия в составе подразделений по внезапно появляющимся задачам, таким как нападение условного противника на критически важные объекты.
    Взрыв цистерны в Таджикистане. Видео
    Мощный взрыв автоцистерны в Таджикистане 
    10:13 13.07.2016
    349
    По данным МВД Таджикистана, причиной ЧП стало возгорание в результате нарушения техники безопасности при перекачке топлива из автоцистерны в хранилища АЗС.
    Выпускники. Архивное фото
    В Таджикистане запретили последний звонок в школах
    12:02 25.05.2016
    2424
    По информации местных СМИ, учебный год в Таджикистане завершится 7 июня. В этом году в этот день во всех школах республики занятия будут проводиться согласно учебному графику без проведения торжественных линеек.
    Голосование в Таджикистане
    Почти 95% населения Таджикистана одобрили изменения в конституцию
    12:10 23.05.2016
    93
    В минувшее воскресенье в Таджикистане состоялся референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в конституцию страны. Поправки разрешают действующему президенту Эмомали Рахмону переизбираться без ограничений.
    Голосование в Таджикистане. Архивное фото
    Состоялся референдум в Таджикистане, проголосовали 66%
    11:37 22.05.2016
    2181
    В день референдума в стране открылись 3,24 тысячи избирательных участков, 68 избирательных округов, 36 зарубежных участков открыты в 29 государствах мира.
    Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов во время церемонии посадки дерева на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости в Минске
    Лукашенко и Бердымухамедов полили под дождем дерево
    15:04 12.05.2016
    227
    В ходе визита в Белоруссию президент Туркменистана посадил дерево на Аллее почетных гостей у Дворца независимости в Минске. В церемонии также принял участие и Лукашенко.
    Таджикистан. Архивное фото
    В Таджикистане ветераны получат по $250 к 9 мая
    16:17 06.05.2016
    162
    Как сообщил представитель пресс-службы президента Таджикистана, в настоящее время в Таджикистане проживает около 2 тысяч бывших фронтовиков и тружеников тыла.
    Душанбе
    В Таджикистане пояснили правила запрета на русские фамилии в документах
    17:48 30.04.2016
    1009
    Согласно информации, изменения пока касаются детей, родители которых обращаются в отделы ЗАГСа для получения свидетельств о рождении. Взрослые граждане страны, носящие фамилии и отчества с русскими окончаниями, могут выбрать - менять их на национальный лад или нет.
    Душанбе
    В Таджикистане запретили вносить русские фамилии в новые документы
    14:23 29.04.2016
    631
    Джалолиддин Рахимов отметил, что с некоторыми жителями, которые хотят сохранить в фамилиях своих детей окончания, например, "ов", "ова","ович", "овна", ведется разъяснительная работа.
    Голосование в Таджикистане. Архивное фото
    В Таджикистане определили дату референдума по поправкам в Конституцию
    08:59 10.02.2016
    105
    Предлагается изменить минимальный возраст для будущего президента с 35 до 30 лет. Согласно поправкам, глава государства может избираться неограниченное количество раз.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Джонибек Джурабекович Муродов
    Таджикский певец по непонятным причинам запел на украинском на стихи Шевченко 
    13:09 12.02.2018
    340
    Известный таджикский певец Джонибек (JONIBEK) Муродов исполнил лирическую композицию "Диво" на украинском языке на слова поэзии Тараса Шевченко "Якби зустрілися ми знову".
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