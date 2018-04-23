Таджикистан: трудовые мигранты - двигатели экономики

РИА Новости Украина

Трудовая миграция из Таджикистана неизбежна, но судьбу гастарбайтеров можно облегчить, уверены эксперты.

Тема трудовых мигрантов обсуждалась в рамках форума евразийской интеграции "Перспективы развития и укрепления ШОС", который проходит 17-18 апреля в Сочи.

Уже не бедные мигранты

Денежные переводы мигрантов на родину — важный пункт экономики Таджикистана, уверен директор Таджикского научно-исследовательского центра "Шарк" Музаффар Олимов.

По его данным, в 2017-м в бюджет Таджикистана поступило почти два с половиной миллиарда долларов, которые заработали мигранты. Эта сумма составляет около 30% от валового национального продукта.

"Благодаря работе соотечественников за рубежом, с 1999-го по 2017-й уровень бедности в Таджикистане снизился в два с половиной раза: с 80% до 30%. Эти темпы сокращения бедности — одни из самых быстрых в мире", — рассказал Олимов.

Читайте также: Из Ивано-Франковска: заробитчанка развенчала мифы о работе в России

Однако зависимость экономики от мигрантов тормозит местную промышленность. Поступающие от "работников-гастролеров" деньги тратятся в Таджикистане на базовые нужды: продукты, плату за квартиру, одежду.

В результате таджикские производства не развиваются, их продукцию вытесняет импорт, и товары из республики становятся неконкурентоспособными. А вот северный сосед республики — Кыргызстан, инвестирует часть мигрантских переводов в малый и средний бизнес.

Зависимость экономики Таджикистана от миграции

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы трудоспособные таджики оставались работать на родине, но, к сожалению, сейчас таких возможностей у них нет. Приток населения у нас высокий, средний возраст по Таджикистану составляет примерно 24 года. Имидж Таджикистана как страны мигрантов уже сложился. Не вижу предпосылок к тому, что этот образ в ближайшие годы изменится", — подчеркнул эксперт.

Как считает Олимов, для таджикских мигрантов нет альтернативы России как принимающей стороне. Казахстан для гастарбайтеров из Таджикистана непривлекателен — миграционные ниши там уже заняты узбеками и кыргызами.

Еще одну причину ориентации мигрантов на работу в России назвала заведующая отделом экономических исследований Института стран СНГ Аза Мигранян:

"Главный критерий, по которому формируются направления миграционных потоков — это разрыв по уровню доходов между странами. Чем больше разрыв, тем больше поток. Сейчас российский рынок дает наибольшую разницу в зарплатах по сравнению с государствами СНГ, а значит, именно Россия — центр для мигрантов".

Россия, в свою очередь, тоже заинтересована в потоке мигрантов, отметила заместитель заведующего отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Анастасия Гаева. Она сослалась на демографический прогноз: население России в ближайший период будет интенсивно сокращаться, и миграция может сгладить эту ситуацию.

Промигрантского лобби нет

Все эксперты сошлись во мнении: гастарбайтерам из стран-участниц Евразийского экономического союза за рубежом работается легче. По словам Гаевой, членство в ЕАЭС позволило Кыргызстану переориентировать часть миграционного потока с России на Казахстан, а, следовательно, и открыть новые трудовые рынки.

"Вступление стран-доноров в ЕАЭС облегчает трудоустройство мигрантов и в России, и в Казахстане. Им не нужно оформлять патенты, а для поиска работы у них есть девяносто дней. Приезжие работники из республик Союза могут учиться, уходить в декрет", — подчеркнула Гаева.

По ее мнению, ЕАЭС помогло мигрантам из государств-членов Союза пережить кризис 2014-2015. Тогда мигранты из Таджикистана столкнулись с большими финансовыми потерями. Им стало невыгодно работать за рубли, затраты на патент были несравнимы с их заработками, началась обратная миграция.

Мигранты из Кыргызстана, напротив, стали приезжать на освободившиеся места. В 2015-м, в разгар кризиса, количество кыргызов-мигрантов выросло в России на 27% и составило более пятисот тысяч человек.

Несмотря на то, что миграция взаимовыгодна для России и Таджикистана, образ мигранта в общественном сознании россиян все еще негативен, сетует Гаева:

"Все понимают, что трудовая миграция нужна, но при этом проэмигрантского лобби, как в Европе, у нас нет. И представители власти, и общество поддерживают ксенофобную риторику. А с тех пор как функции Миграционной службы передали МВД, о мигранте в России говорят как об угрозе, но не как о ценном ресурсе".