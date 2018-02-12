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    Таджикский певец по непонятным причинам запел на украинском на стихи Шевченко

    (обновлено: )18111
    Известный таджикский певец Джонибек (JONIBEK) Муродов исполнил лирическую композицию "Диво" на украинском языке на слова поэзии Тараса Шевченко "Якби зустрілися ми знову".
    JONIBEK

    Певец признался, что в школьные годы был влюблен в девочку из Украины, которая на каникулы приезжала к родственникам в Таджикистан.

    "В клипе есть некоторые сцены эротического характера. Это красивая эротика, без пошлости. Мы как авторы постарались подчеркнуть красоту и грацию женского тела, придав песне более лиричный оттенок", – рассказал JONIBEK.

    Ранее сообщалось, что пуэрто-риканский певец Рики Мартин и его бойфренд, шведский художник сирийского происхождения Джван Йосеф, узаконили свои отношения.

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