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    Вооруженные силы РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 88
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    Путин показал кадры испытания российской ракеты с ядерной энергоустановкой. Видео
    Путин показал испытания новейшей сверхмощной крылатой ракеты 
    14:12 01.03.2018
    4516
    В ходе послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания российской ракеты с ядерной энергоустановкой.
    В Черное море прибыла новая субмарина Черноморского флота России
    В Минобороны Украины заявили об увеличении военной мощи РФ в Крыму
    17:05 26.02.2018
    338Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    По информации заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, Российская Федерация создала на полуострове Крым самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении.
    Летно-тактические учения штурмовиков Су-25 ВКС РФ
    После гибели Су-25 в Сирии российские штурмовики сделали неуязвимыми - СМИ
    02:33 12.02.2018
    950Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".
    Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
    В США заявили, что Москва мешает коалиции бороться с боевиками в Сирии
    01:49 12.02.2018
    332Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    В отчете генерального инспектора Министерства обороны США американские военные проанализировали действия российских вооруженных сил на территории Сирии с октября по декабрь 2017 года.
    Комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции Гранат-2
    В США заговорили о превосходстве РФ в области передовых вооружений
    03:21 29.01.2018
    400
    По утверждению американского эксперта Самуэля Бендетта, Россия быстро сокращает разрыв с США, особенно в области автономных систем, и военному руководству США давно пора задуматься об этом.
    Канал NewsOne
    Нацсовет по ТВ проверит NewsOne из-за высказываний о Революции Достоинства
    16:00 18.01.2018
    518Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, на основании депутатского запроса группы народных депутатов - Ирины Геращенко, Ирины Фриз и Марии Ионовой, а также обращения СБУ Национальный совет назначил проверку телеканала NewsOne.
    Полиция Финляндии
    В Финляндии вспыхнул скандал из-за публикации СМИ о центре слежения за ВС РФ
    08:38 18.12.2017
    525
    В субботу в СМИ были опубликованы материалы об институте разведки в городе Тиккакоски в центральной части страны, который якобы занимается слежкой за российскими вооруженными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа.
    Российские военные. Архивное фото
    Россия заявила об успешном пуске новой ракеты системы ПРО
    23:52 23.11.2017
    244
    Российское командование заявило, что модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.
    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
    СМИ сообщили о возможности сокращения сил России в Сирии
    04:33 30.10.2017
    224Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, правительственные войска Башара Асада контролируют около 95% территории республики и для финального наступления на позиции исламистов столь масштабной российской поддержки уже не требуется.
    Военнослужащие РФ. Архивное фото
    Контрактник ВС РФ в Армении убил сослуживца, после чего покончил с собой
    00:38 24.10.2017
    114
    По данным пресс-службы Южного военного округа РФ, "военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту".
    Российский военный. Архивное фото
    Российский срочник, расстрелявший сослуживцев, убит при задержании
    01:32 30.09.2017
    404
    Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа РФ в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий. Во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление.
    Учения России и Белоруссии Запад-2017
    Появилась информация, когда Путин посетит учения "Запад-2017"
    13:31 15.09.2017
    207"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в понедельник президент России Владимир Путин посетит стратегические учения "Запад-2017" в Ленинградской области.
    Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
    Учения "Запад-2017": 12 700 военнослужащих и никакой угрозы
    13:01 14.09.2017
    708"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что предстоящие учения не направлены против третьих стран.
    Вертолет Ка-52 Аллигатор
    ВСУ отреагировали на информацию о пролете российского Ка-52 в Херсонской области
    11:05 13.09.2017
    16798
    Начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило не подтвердил информацию о пролете российского боевого вертолета Ка-52 в Херсонской области.
    Тополь-М. Архивное фото
    Масштабные учения ракетных войск проходят в 20 регионах России
    05:49 04.09.2017
    487
    По информации пресс-службы Минобороны России, на маршруты боевого патрулирования "от Тверской до Иркутской областей в рамках учений РВСН вышли 11 ракетных полков ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".
    ВС РФ. Архивное фото
    Стала известна позиция России в рейтинге военной мощи стран мира
    12:01 31.08.2017
    11347
    Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, третье – армия Китая. В десятку сильнейших армий стран по версии Global Firepower также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Египет.
    Военнослужащие Украины
    Крымчан, служивших в ВСУ, официально посылают увольняться в Украину
    04:15 08.07.2017
    1474
    По словам одного из жителей Керчи, он не может официально устроиться на работу в Крыму, так считается военнослужащим "иностранного государства".
    Репетиция Парада Победы
    Последняя ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве 
    03:36 04.05.2017
    492Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Во время репетиции демонстрировались впервые участвующие в Параде Победы новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА".
    Истребитель Т-50
    В России оборудовали новейший истребитель Т-50 противокорабельными ракетами
    04:14 03.05.2017
    599
    В состав вооружения боевой машины включена новейшая тактическая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели - от десантного катера до авианосца, а также наземные объекты: склады укрепления и военную технику.
    Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М. Архивное фото
    Россия проводит учения войск стратегического назначения
    01:30 06.02.2017
    351
    По информации Минобороны России, крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным манёврам как днём, так и ночью в Тверской области.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Путин показал кадры испытания российской ракеты с ядерной энергоустановкой. Видео
    Путин показал испытания новейшей сверхмощной крылатой ракеты 
    14:12 01.03.2018
    4516
    В ходе послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания российской ракеты с ядерной энергоустановкой.
    Летно-тактические учения штурмовиков Су-25 ВКС РФ
    После гибели Су-25 в Сирии российские штурмовики сделали неуязвимыми - СМИ
    02:33 12.02.2018
    950
    По информации СМИ, штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".
    В Черное море прибыла новая субмарина Черноморского флота России
    В Минобороны Украины заявили об увеличении военной мощи РФ в Крыму
    17:05 26.02.2018
    338
    По информации заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, Российская Федерация создала на полуострове Крым самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении.
    Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
    В США заявили, что Москва мешает коалиции бороться с боевиками в Сирии
    01:49 12.02.2018
    332
    В отчете генерального инспектора Министерства обороны США американские военные проанализировали действия российских вооруженных сил на территории Сирии с октября по декабрь 2017 года.
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