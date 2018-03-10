По информации заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, Российская Федерация создала на полуострове Крым самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении.
По информации СМИ, штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".
По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, на основании депутатского запроса группы народных депутатов - Ирины Геращенко, Ирины Фриз и Марии Ионовой, а также обращения СБУ Национальный совет назначил проверку телеканала NewsOne.
В субботу в СМИ были опубликованы материалы об институте разведки в городе Тиккакоски в центральной части страны, который якобы занимается слежкой за российскими вооруженными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа.
По информации СМИ, правительственные войска Башара Асада контролируют около 95% территории республики и для финального наступления на позиции исламистов столь масштабной российской поддержки уже не требуется.
По данным пресс-службы Южного военного округа РФ, "военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту".
Подразделением антитеррора воинского гарнизона Восточного военного округа РФ в ходе поисковых мероприятий был обнаружен и блокирован военнослужащий. Во время задержания им было оказано вооруженное сопротивление.
Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что предстоящие учения не направлены против третьих стран.
Согласно рейтингу, первое место заняла армия США, третье – армия Китая. В десятку сильнейших армий стран по версии Global Firepower также вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия, Египет.
Во время репетиции демонстрировались впервые участвующие в Параде Победы новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА".
В состав вооружения боевой машины включена новейшая тактическая ракета Х-35УЭ. Она способна уничтожать любые морские цели - от десантного катера до авианосца, а также наземные объекты: склады укрепления и военную технику.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации СМИ, штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".
По информации заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, Российская Федерация создала на полуострове Крым самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении.
Во время репетиции демонстрировались впервые участвующие в Параде Победы новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА".
По сообщению британского Министерства обороны, Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживали передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходил вблизи территориальных вод Великобритании по дороге домой.
Российские саперы разминировали в сирийском Алеппо свыше 300 зданий и обезвредили почти три тысячи взрывоопасных предметов на площади 107 гектаров, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии тепло приняли выдающихся российских спортсменов - чемпионов и призеров прошедшей Олимпиады в Рио-де-Жанейро, показали им условия быта и немного рассказали о своей нелегкой службе.
Войска выполнили все задачи, поставленные перед подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) на спецучениях в Южном военном округе, и показали высокий уровень подготовки, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Военный парад в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. В начале парада знаменная группа внесла на летное поле государственный флаг России и Знамя Победы.
Зенитный ракетный комплекс С-400 уже доставлен, развернут и заступил на боевое дежурство на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии, сообщил в четверг журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.