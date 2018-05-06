В Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы

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В Москве утром 6 мая прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится 9 мая. В тренировке участвовали более 12,5 тысячи российских военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники, передают РИА Новости.

Вооруженные силы России представят на параде автомобили "Тигр", танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C", ракетные комплексы "Ярс", а также перспективные образцы: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция", а также БМПТ "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9".

В воздушной части репетиции Воздушно-космические войска РФ задействовали 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, а также новейшие истребители Су-57.

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