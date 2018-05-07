В сети появилось видео испытаний российского беспилотного танка "Уран-9"

Техника выполняет множество боевых задач: преодолевает препятствия, стреляет по заданным целям, защищает военные объекты. "Уран-9" — многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.

Двенадцатитонный радиоуправляемый комплекс оснащен пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами "Шмель-М".

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Кроме ударной версии, ОАО "766 УПТК" создало на аналогичной базе робота-сапера "Уран-6" и робота-пожарного "Уран-14". Боевую технику этого семейства задействовали в антитеррористической операции в Сирии, в том числе при разминировании Пальмиры.