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    В США оценили преимущества российской ракеты "Кинжал"

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    По информации американских СМИ, ни одна другая страна не располагает баллистической ракетой воздушного пуска, поэтому "Москва права, полагая, что у "Кинжала" нет эквивалента за пределами России".
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" не имеет аналогов за пределами России, пишет автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

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    "Ни одна другая страна не располагает баллистической ракетой воздушного пуска, поэтому Москва права, полагая, что у "Кинжала" нет эквивалента за пределами России",- отмечает эксперт.

    По его мнению, российская ракета "способна маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват", однако ее нельзя считать гиперзвуковым оружием, поскольку она не оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

    "Таким образом, в конце концов, "Кинжал" грозное оружие", — заключает аналитик.

    "Кинжал" впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.

    По имеющимся данным, "Кинжал" представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер", носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

    Ранее во время оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания новой системы "Кинжал". По словам главы государства, в декабре прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

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