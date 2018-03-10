Всего в 2015 году в Войсках воздушно-космической обороны будет проведено 8 тактических учений с боевой стрельбой на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщил представитель пресс-службы Минобороны РФ по ВВКО полковник Алексей Золотухин.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.