Армия России готова в любой момент к вторжению в Украину - Порошенко

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявляет, что Вооруженные силы РФ готовы в любой момент к полномасштабному вторжению в Украину, заявил глава государства на мероприятиях по празднованию 100-летия Пограничной службы Украины, которые проходят на Софийской площади в Киеве.

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"В глобальном рейтинге, составленном Global Firepower, российская армия по мощности — вторая в мире и уступает только США. Для нас вооруженные силы РФ — это армия страны-агрессора, которая аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса и готова в любой момент к полномасштабному вторжению на святую украинскую землю", — заявил президент.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 апреля 2018 г.

​По словам Порошенко, у Украины впереди – "колоссальная работа по укреплению обороноспособности".

Ранее Порошенко заявлял, что строительство хранилища ядерных отходов в Украине означает ядерную независимость от Российской Федерации.