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    "Запад-2017"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Архивное фото
    Генштаб ВСУ: Россия оставила военных в Белоруссии после учений "Запад-2017"
    20:05 29.09.2017
    1544"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    По словам начальника Генштаба Украины Виктора Муженко, напряжение после российско-белорусских учений "Запад-2017" не уменьшилось, а наоборот растет.
    Учения Запад-2017
    Задачи выполнены. Как прошли учения "Запад-2017"
    13:34 21.09.2017
    538"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Замысел учений предусматривал проникновение на территорию Белоруссии и Калининградской области РФ экстремистских групп для проведения террористических актов и дестабилизации обстановки в Союзном государстве Белоруссии и России.
    Даля Грибаускайте на Генассамблее ООН. Видео
    Президент Литвы о "российской агрессии" с трибуны ООН 
    04:51 20.09.2017
    2172"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    По мнению президента Литвы, Россия, проводя военные учения, "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад".
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Турчинов назвал причину отсутствия Лукашенко на учениях "Запад-2017" в РФ
    23:34 19.09.2017
    3615"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что белорусский президент отказался ехать в Россию из-за "вызывающего поведения российских военнослужащих в отношении граждан Беларуси".
    Учения запад-2017
    Страсти по "Западу-2017": что происходит на белорусско-российских учениях
    15:24 19.09.2017
    907"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    На территории Белоруссии и трех российских полигонах продолжаются стратегические учения "Запад-2017". Ряд стран НАТО, а также власти Украины раскритиковали учения. При этом в США признали, что Россия и Белоруссия обеспечили прозрачность маневров.
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    Учения "Запад-2017" и истерика в польских СМИ
    10:53 18.09.2017
    998"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Российско-белорусские учения "Запад-2017", по сути дела, рядовое событие. Такие учебные манёвры проводятся время от времени армейскими силами любых стран, в том числе - государств Альянса, заявляет эксперт.
    Завершился первый этап российско-белорусских учений Запад-2017. Видео
    Минобороны РФ: завершился первый этап учений "Запад-2017" 
    04:40 17.09.2017
    304"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Завершился первый этап совместного стратегического учения РФ и Белоруссии "Запад-2017", сообщили в Минобороны РФ. Подразделения отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, выхода в районы сосредоточения, развертывания пунктов управления.
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    В Балтике началась морская часть учений "Запад-2017" 
    02:18 17.09.2017
    367"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразят атаки условного противника на передовой и вовлекут его в огневой мешок, сообщил представитель Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
    Учения России и Белоруссии Запад-2017
    Белоруссия опровергает участие 100 тысяч военных на учениях "Запад-2017"
    20:40 16.09.2017
    249"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Как сообщается, общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. На территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек.
    Учения России и Белоруссии Запад-2017
    Появилась информация, когда Путин посетит учения "Запад-2017"
    13:31 15.09.2017
    207"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в понедельник президент России Владимир Путин посетит стратегические учения "Запад-2017" в Ленинградской области.
    Учения России и Белоруссии Запад-2017
    Минобороны Польши: на учениях в Белоруссии Россия тренирует "западный фронт"
    11:42 15.09.2017
    506"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    По словам министра обороны Антони Мачеревича, Польша имеет дело не с белорусско-российскими упражнениями на территории Белоруссии, а с тренировками всего западного фронта, простирающегося от Финляндии и вод Норвегии до юга Черного моря.
    Владимир Путин и Александр Лукашенко
    Лукашенко не приедет к Путину на учения "Запад-2017" - СМИ
    06:54 15.09.2017
    948"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    За финальной частью учений на одном из российских полигонов будет наблюдать президент РФ Владимир Путин. По данным СМИ, его коллега Александр Лукашенко будет наблюдать за маневрами исключительно на белорусских полигонах.
    Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
    Учения "Запад-2017": 12 700 военнослужащих и никакой угрозы
    13:01 14.09.2017
    708"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что предстоящие учения не направлены против третьих стран.
    Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
    Минобороны Литвы о "Западе-2017": жители страны слишком запуганы
    10:28 14.09.2017
    519"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что угроза Литве от российско-белорусских учений "Запад-2017" минимальна. По его словам, жители "запуганы более, чем требует того ситуация".
    Учения российских военных. Архивное фото
    Россия уведомила все страны ОБСЕ о военных учениях "Запад-2017"
    03:46 13.09.2017
    244"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Командующий войсками Западного военного округа РФ заявил, что в соответствии с международными договорённостями всем государствам–участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности.
    Украина усилила контроль на границе
    Ежи и колючая проволока. Украина усилила контроль на границе
    14:46 04.09.2017
    620"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    В связи с проведением на территории Белоруссии военных учений "Запад-2017" Украина усилила контроль на всех участках границы. Сообщается, что пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений.
    Здание МИД РФ
    В России отреагировали на заявления НАТО по учениям "Запад-2017"
    09:19 04.09.2017
    1423"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что российская сторона "максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях", и альянсу "были направлены соответствующие приглашения".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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