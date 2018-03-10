Замысел учений предусматривал проникновение на территорию Белоруссии и Калининградской области РФ экстремистских групп для проведения террористических актов и дестабилизации обстановки в Союзном государстве Белоруссии и России.
Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что белорусский президент отказался ехать в Россию из-за "вызывающего поведения российских военнослужащих в отношении граждан Беларуси".
На территории Белоруссии и трех российских полигонах продолжаются стратегические учения "Запад-2017". Ряд стран НАТО, а также власти Украины раскритиковали учения. При этом в США признали, что Россия и Белоруссия обеспечили прозрачность маневров.
Российско-белорусские учения "Запад-2017", по сути дела, рядовое событие. Такие учебные манёвры проводятся время от времени армейскими силами любых стран, в том числе - государств Альянса, заявляет эксперт.
Завершился первый этап совместного стратегического учения РФ и Белоруссии "Запад-2017", сообщили в Минобороны РФ. Подразделения отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, выхода в районы сосредоточения, развертывания пунктов управления.
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразят атаки условного противника на передовой и вовлекут его в огневой мешок, сообщил представитель Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
По словам министра обороны Антони Мачеревича, Польша имеет дело не с белорусско-российскими упражнениями на территории Белоруссии, а с тренировками всего западного фронта, простирающегося от Финляндии и вод Норвегии до юга Черного моря.
За финальной частью учений на одном из российских полигонов будет наблюдать президент РФ Владимир Путин. По данным СМИ, его коллега Александр Лукашенко будет наблюдать за маневрами исключительно на белорусских полигонах.
Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что предстоящие учения не направлены против третьих стран.
Командующий войсками Западного военного округа РФ заявил, что в соответствии с международными договорённостями всем государствам–участникам ОБСЕ направлено предварительное уведомление о военной деятельности.
В связи с проведением на территории Белоруссии военных учений "Запад-2017" Украина усилила контроль на всех участках границы. Сообщается, что пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".