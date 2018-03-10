Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразят атаки условного противника на передовой и вовлекут его в огневой мешок, сообщил представитель Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
Построенный в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" сторожевой корабль проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" проходит в морских полигонах Балтийского моря заключительный этап государственных испытаний.
Официальный представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса сообщила, что американский самолет RC-135 выполнял "обычный полет в международном воздушном пространстве", когда он был перехвачен российским Су-27.
В свете событий на востоке Украины ЕС следует помнить и о собственной безопасности, пишут мировые СМИ. Удастся ли странам-участницам ЕС сформировать Европейский оборонительный союз, который помогал бы НАТО в обеспечении территориальной обороны?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".