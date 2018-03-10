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    Балтийское море

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Дональд Трамп
    ТОП тем в мире: заявления Трампа, протесты в Тунисе, перспективы Украины
    15:03 15.01.2018
    246
    Мировые СМИ пишут о скандальных заявлениях американского президента Дональда Трампа, протестах в Тунисе, а также о том, что ожидает Украину в 2018-ом году.
    Американский истребитель F-15
    Истребители ВВС НАТО дважды сопроводили самолеты РФ над Балтикой
    00:38 03.10.2017
    169
    По данным министерства обороны Литвы, 25 сентября ВВС НАТО сопроводили самолет Ту-134, который совершал полет из Калининградской области в материковую часть России.
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
    В Балтике началась морская часть учений "Запад-2017" 
    02:18 17.09.2017
    367"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразят атаки условного противника на передовой и вовлекут его в огневой мешок, сообщил представитель Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
    Появилось видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО
    Появилось видео инцидента с самолетом Шойгу и истребителем НАТО 
    15:14 21.06.2017
    1151
    В интернете опубликовано видео инцидента в небе над нейтральными водами Балтийского моря, где истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
    Фрегат Адмирал Макаров испытал ракетный комплекс Штиль. Видео
    Испытания ракетного комплекса "Штиль" ВМФ РФ в Балтийском море 
    04:48 23.04.2017
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    Построенный в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" сторожевой корабль проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" проходит в морских полигонах Балтийского моря заключительный этап государственных испытаний.
    Флаги США и России. Архивное фото
    Инцидент с Су-27 может усилить напряженность между США и РФ – Пентагон
    01:28 30.04.2016
    3645
    Официальный представитель оборонного ведомства США Мишель Балданса сообщила, что американский самолет RC-135 выполнял "обычный полет в международном воздушном пространстве", когда он был перехвачен российским Су-27.
    Истребитель Су-27. Архивное фото
    Су-27 РФ пролетел в опасной близости от самолета ВВС США над Балтикой
    22:15 29.04.2016
    1242
    Как сообщается, инцидент произошел в международном воздушном пространстве. Пентагон рассматривает ситуацию как очень небезопасный воздушный маневр "и намереваются высказать русским свои опасения".
    Боевое слаживание ВМС США и ВМС Швеции над водами Балтики. Видео
    Боевое слаживание ВМС США и ВМС Швеции в Балтике 
    06:40 24.04.2016
    247
    В интернете появилось видео, снятое в кабине пилотов самолета ВМС США P-3 Orion, который участвовал в совместных учениях с Военно-морскими силами Швеции и США на территории Балтийского моря.
    Истребитель Су-27. Архивное фото
    Истребители НАТО сопровождали Су-27 и Ту-154 РФ над Балтикой
    19:23 29.03.2016
    621
    По словам представителя НАТО, альянс реагирует на приближение военных и гражданских самолетов к воздушному пространству стран-членов НАТО, которые не следуют международным нормам полета.
    Истребитель F-16
    Истребители ВВС Бельгии начинают охранять небо над странами Балтии
    04:00 06.01.2016
    75
    Пилоты ВВС Бельгии и четыре истребителя F-16 сменят контингент ВВС Германии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon, которые охраняли воздушное пространство стран Балтии с 25 августа.
    Учения НАТО Baltops-2015
    Масштабные учения НАТО Baltops-2015 
    04:13 18.06.2015
    813
    Учения направлены на повышение кооперации и готовности к действиям среди стран НАТО и стран-партнеров. BALTOPS в этом году впервые в своей истории проходит без участия России.
    ВВС России. Архивное фото
    Военный самолет РФ низко пролетел над кораблями НАТО в Балтийском море
    04:12 14.06.2015
    1634
    Как сообщают американские СМИ, инцидент с участием четырех кораблей НАТО, в том числе американского эсминца Jason Dunham, произошел 11 июня в Балтийском море.
    Учения НАТО. Архивное фото
    Учения НАТО Baltops-2015 в Балтийском море впервые пройдут без России
    02:58 05.06.2015
    165
    В Baltops-2015 примут участие Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Бельгия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Франция, Германия, Грузия, Нидерланды, Польша, Турция, США и Великобритания.
    Военно-морской флот России
    В Латвии обнаружили российскую подлодку в своей экономической зоне
    21:01 16.03.2015
    987
    Как говорится в аккаунте ВС Латвии в Twitter, российская подлодка кодификации НАТО Kilo была обнаружена в 27 морских милях от латвийских территориальных вод.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    Обзор мировых СМИ: меняется ситуация, меняется НАТО
    14:14 12.03.2015
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    В свете событий на востоке Украины ЕС следует помнить и о собственной безопасности, пишут мировые СМИ. Удастся ли странам-участницам ЕС сформировать Европейский оборонительный союз, который помогал бы НАТО в обеспечении территориальной обороны?
    Eurofighter Typhoon
    В Латвии сообщили о вылете истребителей НАТО на перехват Ил-78 ВВС РФ
    19:25 10.03.2015
    3093
    Латвийские военные сообщили, что "итальянские истребители Typhoon охраны воздушного пространства Балтики НАТО 10 марта были подняты на перехват Ил-78 ВВС РФ над Балтийским морем".
    Флаг Финляндии
    Глава МИД Финляндии не видит угрозы для страны со стороны России - СМИ
    11:34 23.12.2014
    98
    Министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя отметил, что несмотря на возросшую военную активность РФ и других стран, Финляндия эффективно охраняет свои границы на море и в воздухе.
    Министерство обороны России
    МО РФ: подлодка, разыскиваемая шведами, может принадлежать Нидерландам
    12:28 20.10.2014
    168
    Подводная лодка, которую Швеция ищет в своих территориальных водах, может принадлежать ВМС Нидерландов, заявил журналистам в понедельник источник в Минобороны России.
    Учения
    Ежегодные военные учения Baltops начинаются в Балтийском море
    10:44 06.06.2014
    75
    Ежегодные военные учения Baltops начинаются в пятницу в Балтийском море, сообщает министерство обороны Латвии. Манёвры будут проходить до 21 июня в датских и шведских водах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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