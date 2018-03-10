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    Министерство обороны Польши

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
    В Польше сообщили, что на самописце Ту-154 Качиньского нашли запись взрыва
    01:52 15.10.2017
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    По слова министра обороны Польши Антония Мачеревича, на записи одного из регистраторов обнаружен момент взрыва – он был идентифицирован. В настоящее время комиссия занимается его анализом.
    Учения России и Белоруссии Запад-2017
    Минобороны Польши: на учениях в Белоруссии Россия тренирует "западный фронт"
    11:42 15.09.2017
    506"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    По словам министра обороны Антони Мачеревича, Польша имеет дело не с белорусско-российскими упражнениями на территории Белоруссии, а с тренировками всего западного фронта, простирающегося от Финляндии и вод Норвегии до юга Черного моря.
    Высокоточные крылатые ракеты Jassm Extended Range класса воздух-поверхность
    В Польшу прибыли высокоточные крылатые ракеты США
    06:48 22.01.2017
    2777РФ и США: железный занавес
    По словам вице-министра обороны Польши Бартоша Ковнацкого, ракетами будут оснащаться истребители F-16, которые находятся на базах в Познани и городе Ласке недалеко от Лодзи.
    Министр обороны Польши Антони Мачеревич
    Войска США в Польше завершат доминирование РФ в Европе – Минобороны Польши
    23:35 12.01.2017
    601РФ и США: железный занавес
    По словам главы Министерства обороны Польши Антони Мачеревича, российское вето на территории Центральной Европы, в Польше раз и навсегда закончилось.
    Флаг Польши. Архивное фото
    Дроны из РФ в 2015 г нарушали воздушное пространство Польши - Минобороны
    06:56 13.05.2016
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    Как сообщил министр обороны Польши Антони Мачеревич, инциденты с беспилотниками РФ происходили на польско-российской границе с Калининградской областью.
    Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
    Отчет Туска по смоленской катастрофе сфальсифицирован - Минобороны Польши
    00:29 10.04.2016
    566
    По словам главы Минобороны Польши Антони Мачеревича, Дональд Туск несет полную ответственность за все, что было в этом деле, что было сделано, а отчет был сфальсифицирован.
    Многонациональный легкий истребитель F-16 ВВС Польши. Архивное фото
    Польша примет участие в борьбе против ИГ
    06:27 11.02.2016
    185Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам министра обороны Польши Антония Мачеревича, участие Польши в борьбе с "Исламским государством" будет включать в себя разведку и обучение.
    Антитеррористические учения полиции в метро Варшавы. Архивное фото
    Польша планирует удвоить армию и усилить обороноспособность на восточной границе
    00:33 05.01.2016
    317Военная кампания против "Исламского государства"
    В конечном итоге польская армия должна иметь в распоряжении силы 150 тысяч солдат. Это тот минимум, который нужен для того, чтобы армия могла дать отпор угрозам, заявил глава Министерства обороны Польши Антони Мацеревич.
    Украина-НАТО
    Польша обучит украинских инструкторов в рамках программы НАТО
    11:30 31.03.2015
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    Официальный представитель Минобороны Польши сообщил, что в 2015 году на территории Польши будет проведено три курса обучения для украинских инструкторов.
    Флаг Польши. Архивное фото
    Минобороны Польши: без согласия сторон миротворцы в Донбасс не отправятся
    15:39 26.02.2015
    341Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Министр обороны Польши заявил, что главы МИД "нормандской четверки" не пришли к единому мнению о введении миротворческой миссии в Донбасс.
    Польские активисты передали гуманитарный груз украинским военным на Михайловской площади в Киеве
    Польша намерена направить военных инструкторов в Украину
    17:16 25.02.2015
    237Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Советник министра обороны Польши подтвердил намерения ведомства отправить группу военных советников в Украину. Они примут участие в подготовке украинских офицеров.
    Польский флаг
    Министр обороны Польши не исключил оказания Украине военной помощи
    17:00 09.02.2015
    93
    Министр национальной обороны Польши Семоняк отметил, что Польша является близким союзником США и, по его словам, когда речь идет о безопасности Европы, "трудно представить такую ситуацию, когда мы бы не поддержали США".
    Американские ракеты Patriot размещены в Польше
    Минобороны Польши опровергло информацию о переброске тысяч военных на восток
    18:05 28.10.2014
    69Реакция в мире на события в Украине
    Министр обороны Польши уточнил, что план переброски войск рассчитан на несколько лет, но пока никаких масштабных перемещений войск не осуществляется.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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