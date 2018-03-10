По словам министра обороны Антони Мачеревича, Польша имеет дело не с белорусско-российскими упражнениями на территории Белоруссии, а с тренировками всего западного фронта, простирающегося от Финляндии и вод Норвегии до юга Черного моря.
В конечном итоге польская армия должна иметь в распоряжении силы 150 тысяч солдат. Это тот минимум, который нужен для того, чтобы армия могла дать отпор угрозам, заявил глава Министерства обороны Польши Антони Мацеревич.
Министр национальной обороны Польши Семоняк отметил, что Польша является близким союзником США и, по его словам, когда речь идет о безопасности Европы, "трудно представить такую ситуацию, когда мы бы не поддержали США".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".