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    Антони Мацеревич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Американские ракеты Patriot
    Польша разместит у себя американские ракетные комплексы Patriot
    04:08 31.10.2017
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    Поставки первых комплексов Patriot в Польшу являются результатом ускорения переговоров с Белым домом, а также поддержки этих переговоров президентом США Дональдом Трампом.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    ВСУ впервые примут участие в учениях стран Вышеградской четверки
    22:13 24.08.2017
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    По данным пресс-службы президента, министр обороны Польши подтвердил, что Варшава и впредь будет неуклонно поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.
    Антони Мацеревич. Архивное фото
    Под ударом. Что происходит вокруг министра обороны Польши
    09:34 26.05.2017
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    Министр обороны Польши Мачеревич только говорит о том, что видит врага в лице Российской Федерации: на практике его действия показывают, что он вообще никого не опасается, отмечает экс-депутат Сейма Анджей Розенек.
    Министр обороны Польши Антоний Мацеревич
    Министр обороны Польши попал в масштабное ДТП
    13:35 26.01.2017
    347
    Машина министра обороны Польши попала в ДТП, когда он возвращался с симпозиума в Высшей школе социальной и медийной культуры в Торуни. Всего на месте происшествия столкнулось 8 легковых авто и эвакуатор.
    Польский полицейский охраняет Национальный стадион, где проводится саммит НАТО в Варшаве.
    В ходе саммита НАТО спецслужбы перехватили четыре беспилотника над Варшавой
    10:15 11.07.2016
    355АТО: в предчувствии военного положения.
    В настоящее время беспилотные летательные аппараты находятся в руках польских спецслужб. Министр обороны страны заявил, что пока рано делать выводы о преступном характере действий БПЛА.
    Министр обороны Украины Степан Полторак (слева) и министр обороны Польши Антоний Мацеревич во время подписания соглашения на саммите НАТО в Варшаве
    Украина и Польша создадут группу по вопросам военно-технического сотрудничества
    06:30 10.07.2016
    264АТО: в предчувствии военного положения.
    По информации Минобороны, рабочая группа будет действовать в рамках украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
    Антитеррористические учения полиции в метро Варшавы. Архивное фото
    Польша планирует удвоить армию и усилить обороноспособность на восточной границе
    00:33 05.01.2016
    317Военная кампания против "Исламского государства"
    В конечном итоге польская армия должна иметь в распоряжении силы 150 тысяч солдат. Это тот минимум, который нужен для того, чтобы армия могла дать отпор угрозам, заявил глава Министерства обороны Польши Антони Мацеревич.
    Подразделения ВСУ
    Новые друзья. Украина и военный союз с Польшей и Прибалтикой
    18:55 15.12.2015
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    Украина подписала документы о сотрудничестве в оборонной сфере с Польшей и странами Прибалтики. Если Украина выйдет на лидерские позиции и будет инициировать углубление сотрудничества в данном направлении, то это позволит получить военную помощь от этих стран.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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