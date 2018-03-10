Министр обороны Польши Мачеревич только говорит о том, что видит врага в лице Российской Федерации: на практике его действия показывают, что он вообще никого не опасается, отмечает экс-депутат Сейма Анджей Розенек.
Машина министра обороны Польши попала в ДТП, когда он возвращался с симпозиума в Высшей школе социальной и медийной культуры в Торуни. Всего на месте происшествия столкнулось 8 легковых авто и эвакуатор.
В конечном итоге польская армия должна иметь в распоряжении силы 150 тысяч солдат. Это тот минимум, который нужен для того, чтобы армия могла дать отпор угрозам, заявил глава Министерства обороны Польши Антони Мацеревич.
Украина подписала документы о сотрудничестве в оборонной сфере с Польшей и странами Прибалтики. Если Украина выйдет на лидерские позиции и будет инициировать углубление сотрудничества в данном направлении, то это позволит получить военную помощь от этих стран.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".