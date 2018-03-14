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    Глава Минобороны Польши прокомментировал увеличение войск США в стране

    (обновлено: )18103
    Отвечая на вопрос, будет ли больше американских воск в Польше, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что "все говорит о том, что ситуация движется в эту сторону".
    Бронетанковые подразделения США. Архивное фото
    REUTERS Ints Kalnins

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак не исключил увеличения численности американских войск в стране.

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    Глава польского Минобороны рассказал, что недавно в Брюсселе встречался с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. "Мы разговаривали о сотрудничестве, о численности войск Соединенных Штатов в Польше", — сказал он в эфире польского радио.

    Отвечая на вопрос, будет ли больше американских воск в Польше, Блащак заявил: "Все говорит о том, что ситуация движется в эту сторону". "Так скажу дипломатически", — добавил он.

    В настоящее время в Польше находятся около 4 тысяч американских военных — в составе американской бронетанковой бригады и многонациональных сил НАТО. Предыдущий министр обороны Антонии Мачеревич не раз заявлял, что Польша хотела бы иметь у себя две американские бригады.

    Ранее глава Минобороны заявил, что размещение войск США и НАТО в Польше завершит российское доминирование в Европе.

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