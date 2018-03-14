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    Звездные войны. Трамп пообещал создание космических войск США

    (обновлено: )32002
    Как отметил Трамп, в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде.
    Дональд Трамп
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. 

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Новое оружие Путина
    У США может появиться новый род войск — космические войска, заявил президент США Дональд Трамп.

    "Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы… У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот", — сказал Трамп, выступая в Калифорнии.

    Он сказал, что сначала не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная. "Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", — сказал Трамп.

    Ранее представители Пентагона и ВВС выступали против создания нового рода войск, поскольку, с их точки зрения, возможные выгоды не оправдывали масштабных организационных перемен.

    США, как и другие страны, развивают различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и (предположительно) противоспутникового военного потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.

    Ранее министерство обороны России обнародовало видео испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

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