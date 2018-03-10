Министр обороны Польши считает, что наличие доказательств фальсификации доклада со стороны РФ послужило готовности главы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) встретиться с польской комиссией по расследованию авиакатастрофы.
Министр обороны Польши Антони Мачеревич отметил, что ситуация находится под постоянным наблюдением польских Вооруженных сил. Доклады регулярно получает президент, премьер и министр национальной обороны.
По словам главы оборонного ведомства Польши Антони Мачеревича, батальона не будет достаточно, чтобы оказать сопротивление России в случае ее нападения на Польшу, однако это поможет выиграть время для переброски подкрепления.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".