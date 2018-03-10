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    Антони Мачеревич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    В Польше начались крупнейшие учения НАТО Anaconda
    В Польше рапортуют об увеличении численности армии
    13:17 15.11.2017
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    Как заявил глава министерства обороны Польши Антони Мачеревич, армия страны уже насчитывает около 123 тысяч человек и это число будет расти.
    Министр обороны Польши Антони Мачеревич
    Войска США в Польше завершат доминирование РФ в Европе – Минобороны Польши
    23:35 12.01.2017
    601РФ и США: железный занавес
    По словам главы Министерства обороны Польши Антони Мачеревича, российское вето на территории Центральной Европы, в Польше раз и навсегда закончилось.
    Министр обороны Польши Антони Мачеревич
    Польша обвинила РФ в фальсификации доклада о смоленской катастрофе
    06:30 06.10.2016
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    Министр обороны Польши считает, что наличие доказательств фальсификации доклада со стороны РФ послужило готовности главы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) встретиться с польской комиссией по расследованию авиакатастрофы.
    Министр обороны Польши Антони Мачеревич
    США готовы к размещению войск в Польше - Мачеревич
    01:47 01.10.2016
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    Глава Минобороны Польши Мачеревич заявил, что основными угрозами, перед которыми стоит Польша и весь мир, являются "исламский экстремизм, российская агрессия и экспансивная политика Китая".
    Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
    Авария на самолете Качиньского произошла до крушения - Минобороны Польши
    11:16 16.09.2016
    7885
    Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич заявил, что на месте крушения не было никаких "природных причин" для катастрофы, а разрушение самолета началось еще в воздух.
    Ярослав Качиньский, брат-близнец покойного президента Польши Леха Качиньского, перед Президентским дворцом во время торжественной церемонии, посвященной 5-летию со дня авиакатастрофы под Смоленском
    В Польше обнародуют новые "доказательства вины" РФ в смоленской катастрофе
    16:45 02.09.2016
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    Министр обороны Польши Антони Мачеревич подчеркнул, что предыдущая комиссия по расследованию, возглавляемая бывшим главой МВД Ежи Миллером, скрыла некоторые факты.
    ВС РФ. Архивное фото
    МО Польши: проверка ВС РФ - попытка оказать давление на Запад
    20:31 25.08.2016
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    Министр обороны Польши Антони Мачеревич отметил, что ситуация находится под постоянным наблюдением польских Вооруженных сил. Доклады регулярно получает президент, премьер и министр национальной обороны.
    Министр обороны Польши Антони Мачеревич
    РФ должна забыть об угрозах другим странам - глава Минобороны Польши
    10:37 05.07.2016
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    По словам министра обороны Польши Антони Мачеревича, лишь демонстрация настоящей готовности к защите границ может "эффективно сдержать агрессивные намерения России".
    Военные учения НАТО. Архивное фото
    Минобороны Польши: "агрессию РФ" сможет сдержать один батальон НАТО
    13:02 01.06.2016
    1561
    По словам главы оборонного ведомства Польши Антони Мачеревича, батальона не будет достаточно, чтобы оказать сопротивление России в случае ее нападения на Польшу, однако это поможет выиграть время для переброски подкрепления.
    Флаг Польши. Архивное фото
    Дроны из РФ в 2015 г нарушали воздушное пространство Польши - Минобороны
    06:56 13.05.2016
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    Как сообщил министр обороны Польши Антони Мачеревич, инциденты с беспилотниками РФ происходили на польско-российской границе с Калининградской областью.
    Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
    Отчет Туска по смоленской катастрофе сфальсифицирован - Минобороны Польши
    00:29 10.04.2016
    566
    По словам главы Минобороны Польши Антони Мачеревича, Дональд Туск несет полную ответственность за все, что было в этом деле, что было сделано, а отчет был сфальсифицирован.
    Многонациональный легкий истребитель F-16 ВВС Польши. Архивное фото
    Польша примет участие в борьбе против ИГ
    06:27 11.02.2016
    185Военная кампания против "Исламского государства"
    По словам министра обороны Польши Антония Мачеревича, участие Польши в борьбе с "Исламским государством" будет включать в себя разведку и обучение.
    Флаги Украины и Польши
    Бригада ВС Украины, Польши и Литвы достигнет оперативной готовности в 2017 г
    15:18 25.01.2016
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    Как заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич, совместная военная бригада будет предназначена для участия в международных операциях ООН по поддержанию мира.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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