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    Смоленск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    Польша сообщила о чужих останках в гробу генерала, погибшего под Смоленском
    15:26 29.05.2017
    5929
    Согласно заявлению официального представителя Генеральной прокуратуры Польши Эвы Бялик, прокуратура подтверждает сведения семьи генерала Квятковского о том, что в гробу генерала оказались останки других людей.
    Обломки польского правительственного самолета Ту-154. Архивное фото
    Разведка знала о следах тротила на обломках самолета Качиньского - СМИ
    04:11 09.11.2016
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    По данным СМИ, в подготовке визита Качиньского в Россию участвовали четыре сотрудника польской разведки, один из них также погиб в авиакатастрофе. Утверждается, что "официально" они были сотрудниками министерства иностранных дел Польши.
    Место захоронения президента Польши Леха Качиньского - Краков, замок на Вавеле
    СМИ: останки погибшего президента Польши Качиньского эксгумируют
    12:15 15.10.2016
    382
    Брат покойного президента Ярослав Качиньский заявил, что уже дал согласие на эксгумацию. По его словам, "следствие предыдущего правительства было скандалом, за который многие должны сидеть на скамье подсудимых".
    Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
    Авария на самолете Качиньского произошла до крушения - Минобороны Польши
    11:16 16.09.2016
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    Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич заявил, что на месте крушения не было никаких "природных причин" для катастрофы, а разрушение самолета началось еще в воздух.
    Фура
    Фуры из Украины скопились на российско-белорусской границе
    10:17 05.07.2016
    2158США - Россия: санкции преткновения
    В российском Смоленске во вторник простаивает порядка 50 машин с грузами в адрес казахстанских компаний, машины пересекли внешнюю границу ЕАЭС еще до 1 июля.
    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    Опубликована новая запись из кабины Ту-154, разбившегося под Смоленском
    19:00 16.04.2016
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    На новой записи, которую опубликовал польский телеканал, голоса пилотов и тех, кто заходил в кабину, "разведены". Она представляет собой сочетание трех звуковых дорожек.
    В Польше почтили память погибших в авиакатастрофе под Смоленском
    В Польше вспоминают авиакатастрофу под Смоленском 
    20:53 10.04.2016
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    Шесть лет назад возле российского Смоленска разбился самолет Ту-154М с польской делегацией, направлявшейся на 70-ю годовщину расстрела польских офицеров в Катыни. Погибли все 96 человек, среди них – президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией
    Тушение пожара
    Пожар произошел в общежитии медакадемии Смоленска, есть погибшие
    09:28 14.02.2016
    229
    Отмечается, что вследствие пожара погибли две студентки из Индии, следователи осматривают место происшествия, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы.
    Юный фанат хоккея vs iPad
    Искусный прием: юный фанат хоккея клюшкой разбил iPad на голове у циркача 
    01:34 02.02.2016
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    В Сети набирает популярность видеоролик, на котором маленький мальчик разбил клюшкой iPad на голове у артиста в одном из торговых центров Смоленска. Подробнее о трюке смотрите в видео.
    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    Прокуратура Польши получила отчет экспертов о катастрофе Ту-154М под Смоленском
    16:41 10.11.2015
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    В правоохранительные органы Польши поступили выводы, которые предоставила группа из 24 экспертов. Они провели комплексный анализ причин, обстоятельств и самой катастрофы президентского Ту-154М.
    Празднование 1025-летия крещения Киевской Руси
    Патриарх Кирилл освятил памятник крестителю Руси в Смоленске
    16:44 30.08.2015
    177
    Он отметил, что "к XXI веку, возможно, ничего не осталось бы от наследия князя Владимира, если бы оно не соединяло народ с Богом и не давало нам опору во всех испытаниях".
    Владимирская горка в Киеве. Памятник князю Владимиру
    Памятник князю Владимиру установят на Днепре в Смоленске
    01:08 30.08.2015
    3581000-летие преставления князя Владимира
    Как сообщается, памятник высотой четыре метра на пятиметровом гранитном постаменте установлен на центральной площадке верхнего яруса набережной реки Днепр.
    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    Прокуратура Польши 7 апреля отчитается о расследовании крушения Ту-154
    07:45 07.04.2014
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    Главная военная прокуратура Польши в понедельник проведет пресс-конференцию, посвященную ходу расследования крушения президентского Ту-154 под Смоленском в 2010 году.
    Участники митинга в поддержку Крыма
    МВД: акция в поддержку украинцев прошла в Смоленске
    13:09 07.03.2014
    14Обострение ситуации в Крыму
    кции в поддержку украинского народа в Смоленске прошли без происшествий, в них участвовали около 7 тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
    Президент Польши Лех Качинский
    Польша открыла сайт о крушении самолета Качиньского
    12:36 25.10.2013
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    Польские правительственные эксперты опубликовали на специальном интернет-сайте материалы, опровергающие "теорию заговора", согласно которой самолет Леха Качиньского 10 апреля 2010 года разбился якобы из-за взрыва.
    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    Польские эксперты снова обследуют фрагменты самолета Качиньского
    08:41 24.07.2013
    7
    Польский прокурор и четыре эксперта проводят в Смоленске дополнительные исследования фрагментов самолета президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.
    Обломки самолета Ту-154, упавшего в районе Смоленска.
    Польский прокурор повторно обследует фрагменты самолета Качиньского
    17:10 19.07.2013
    11
    Польский прокурор и четыре эксперта отправятся в Россию на следующей неделе для проведения дополнительных исследований фрагментов самолета президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.
    Место захоронения президента Польши Леха Качиньского - Краков, замок на Вавеле
    Тысячи поляков почтили память жертв авиакатастрофы под Смоленском
    13:54 10.04.2013
    127
    "Я верю, что наступит такой день, когда эта грустная, трагическая годовщина смоленской катастрофы перестанет разделять поляков, и можно будет вместе без плохих эмоций предаться размышлениям и молитве", - сказал премьер Туск.
    Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
    Польша просит РФ удалить с серверов фотографии тел жертв аварии Ту-154
    17:36 23.11.2012
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    Фотографии обгоревших останков, на одной из которых тело президента Леха Качиньского, появились в интернете в конце сентября в блоге одного из российских пользователей.
    В Польше продолжают эксгумацию тел жертв авиакатастрофы под Смоленском
    13:22 22.10.2012
    12
    Две жертвы катастрофы польского правительственного Ту-154 эксгумированы в Польше из опасений, что их тела перепутали перед похоронами.
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