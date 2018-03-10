Согласно заявлению официального представителя Генеральной прокуратуры Польши Эвы Бялик, прокуратура подтверждает сведения семьи генерала Квятковского о том, что в гробу генерала оказались останки других людей.
По данным СМИ, в подготовке визита Качиньского в Россию участвовали четыре сотрудника польской разведки, один из них также погиб в авиакатастрофе. Утверждается, что "официально" они были сотрудниками министерства иностранных дел Польши.
Брат покойного президента Ярослав Качиньский заявил, что уже дал согласие на эксгумацию. По его словам, "следствие предыдущего правительства было скандалом, за который многие должны сидеть на скамье подсудимых".
Шесть лет назад возле российского Смоленска разбился самолет Ту-154М с польской делегацией, направлявшейся на 70-ю годовщину расстрела польских офицеров в Катыни. Погибли все 96 человек, среди них – президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией
Польские правительственные эксперты опубликовали на специальном интернет-сайте материалы, опровергающие "теорию заговора", согласно которой самолет Леха Качиньского 10 апреля 2010 года разбился якобы из-за взрыва.
Польский прокурор и четыре эксперта отправятся в Россию на следующей неделе для проведения дополнительных исследований фрагментов самолета президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года.
"Я верю, что наступит такой день, когда эта грустная, трагическая годовщина смоленской катастрофы перестанет разделять поляков, и можно будет вместе без плохих эмоций предаться размышлениям и молитве", - сказал премьер Туск.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".