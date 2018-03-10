Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил, что максимальная высота, которую определили по параметрической информации, составляла около 250 метров.
28 декабря на поверхность поднято 15 тел и 239 фрагментов тел погибших. Кроме того, обнаружено 12 крупных и более 1,5 тысячи мелких фрагментов разбившегося самолета. 13 тел и 168 фрагментов доставлены в Москву.
С начала поисковой операции спасатели подняли на поверхность с места крушения Ту-154 в Черном море, в общей сложности, 1547 обломков, в том числе 311 – за минувшие сутки, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах.
Основными рабочими версиями крушения остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".