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    Ту-154

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Уроженка Снежного Донецкой области Надежда Игнатьева, погибшая при крушении Ту-154 возле Сочи
    На борту рухнувшего Ту-154 была уроженка Украины
    05:39 31.12.2016
    538Крушение Ту-154. Расследование
    Уроженка Снежного Донецкой области Надежда Игнатьева имела российское гражданство, была анцовщицей в Ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова почти 10 лет, сообщила ее мать.
    Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ
    Опубликована вторая карикатура Charlie Hebdo на крушение Ту-154
    16:38 29.12.2016
    1212Крушение Ту-154. Расследование
    Ранее была появилась карикатура, изображающая падающий самолет, из которого доносится протяжный звук "а". "Репертуар военного хора Красной армии расширяется", - говорится в подписи к картинке.
    Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ
    МО РФ: полет разбившегося Ту-154 продолжался около 70 секунд
    14:33 29.12.2016
    695Крушение Ту-154. Расследование
    Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил, что максимальная высота, которую определили по параметрической информации, составляла около 250 метров.
    Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ
    МО РФ: взрыва на борту Ту-154 не было, но версия теракта не снимается
    11:57 29.12.2016
    501Крушение Ту-154. Расследование
    Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов в четверг заявил, что версия теракта не снимается с расследования.
    Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ
    Спасатели обнаружили магнитную пленку из черного ящика Ту-154
    09:59 29.12.2016
    342Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Магнитная пленка собрана в ведро и передана военным, сообщил источник в силовых структурах. Первый и второй черные ящики обнаружены и подняты со дна Черного моря.
    Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
    Завершена основная фаза поисковой операции на месте крушения Ту-154
    07:12 29.12.2016
    503Крушение Ту-154. Расследование
    Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции. В результате авиакатастрофы погибли 92 человека.
    Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
    Крушение Ту-154: круг причин, самописцы, поиск тел
    07:05 29.12.2016
    946Крушение Ту-154. Расследование
    28 декабря на поверхность поднято 15 тел и 239 фрагментов тел погибших. Кроме того, обнаружено 12 крупных и более 1,5 тысячи мелких фрагментов разбившегося самолета. 13 тел и 168 фрагментов доставлены в Москву.
    Подъем второго бортового самописца Ту-154 со дна Чёрного моря
    Крушение Ту-154: подъем второго бортового самописца со дна Черного моря 
    20:59 28.12.2016
    270Крушение Ту-154. Расследование
    В сети появились кадры подъема со дна Черного моря второго бортового самописца потерпевшего в районе Сочи крушение российского Ту-154. Подробнее смотрите в видео.
    Нападение Правого сектора на мемориал жертвам Ту-154 в Одессе
    "Правый сектор" в Одессе разрушил мемориал памяти жертв Ту-154
    11:52 28.12.2016
    4083Крушение Ту-154. Расследование
    Как сообщается, представители "Правого сектора" нацепили на ворота Генконсульства РФ в Одессе несколько табличек с надписями: "Смерть врагам", "Боженька не любит оккупантов" и другие.
    Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
    Крушение Ту-154: приоритетной версии катастрофы пока нет - источник
    11:32 28.12.2016
    383Крушение Ту-154. Расследование
    Как заявили в Минобороны РФ, первичный анализ данных бортового самописца потерпевшего крушение в Черном море Ту-154 позволяет сузить перечень причин крушения.
    Специалисты доставили на берег фрагменты приборной панели и турбины Ту-154. Видео
    На берег доставили фрагменты приборной панели и турбины Ту-154 
    09:43 28.12.2016
    254Крушение Ту-154. Расследование
    С начала поисковой операции спасатели подняли на поверхность с места крушения Ту-154 в Черном море, в общей сложности, 1547 обломков, в том числе 311 – за минувшие сутки, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах.
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    Спасатели нашли еще три тела погибших при крушении Ту-154 - источник
    06:50 28.12.2016
    777Крушение Ту-154. Расследование
    По данным источника РИА Новости, общее число обнаруженных тел достигло 15, а на месте крушения Ту-154 также найдены 223 фрагмента тел. Ранее сообщалось, что на борту находились 92 человека.
    Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
    СМИ сообщили новую версию крушения российского Ту-154
    05:37 28.12.2016
    7798Крушение Ту-154. Расследование
    "Коммерсант", ссылаясь на источник, близкий к расследованию авиакатастрофы, сообщает о том, что пилоты "усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолета".
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    Ту-154 распался на несколько фрагментов – Минтранс РФ
    16:49 27.12.2016
    948Крушение Ту-154. Расследование
    Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По словам министра транспорта РФ, самолет распался на несколько фрагментов.
    Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
    Найден "черный ящик" упавшего в Черное море Ту-154
    08:40 27.12.2016
    1094Крушение Ту-154. Расследование
    Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в 8:48 по местному времени был обнаружен и поднят на поверхность первый "черный ящик" Ту-154. На борту воздушного судна находились 92 человека.
    Спасатели МЧС РФ подняли из воды предположительно фрагменты упавшего Ту-154. Видео
    Водолазы подняли два элемента механизма управления Ту-154 
    17:22 26.12.2016
    385Крушение Ту-154. Расследование
    Водолазы подняли два элемента механизма управления самолета, по серийным номерам установлена их принадлежность Ту-154 Минобороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
    Медведчук Виктор
    Медведчук: русофобия вытеснила из сознания украинской власти сострадание
    15:34 26.12.2016
    3038Крушение Ту-154. Расследование
    По словам лидера движения "Украинский выбор", представители проевропейской власти Укаины, "как и после убийства Андрея Карлова, от соболезнований воздерживаются".
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    Установлены очевидцы падения Ту-154
    13:21 26.12.2016
    3771Крушение Ту-154. Расследование
    Как сообщили в ФСб РФ, "по состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера". Также имеется запись видеорегистратора, с которыми работают члены следственной группы.
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    ФСБ: признаков теракта на борту Ту-154 пока не обнаружено
    13:13 26.12.2016
    153Крушение Ту-154. Расследование
    Основными рабочими версиями крушения остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    Зону поисков пассажиров и обломков российского Ту-154 расширили до Абхазии
    11:29 26.12.2016
    394Крушение Ту-154. Расследование
    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за минувшую ночь смогли точнее определить место падения самолета, поэтому на поверхности моря площадь поисков расширена до Абхазии.
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