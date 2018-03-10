В Крыму в пятницу дан официальный старт строительству федеральной четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Общая планируемая протяженность трассы – 275,5 километра.
Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что основные версии не включают в себя версию террористического акта, причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования.
Поиск тел жертв катастрофы Ту-154 над Черным морем будет продолжен утром в понедельник. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Как проходила спасательная операция в воскресенье, смотрите на видео.
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что переговоры по-прежнему не ведутся, хотя "наша позиция открытая". Он добавил, что "это обоюдно выгодное в сегодняшней ситуации решение по разблокировке существующей позиции".
С 20 часов по московскому времени (19:00 по Киеву) приостановлено авиасообщение на регулярных, чартерных и транзитных рейсах между РФ и Арабской Республикой Египет, сообщил министр транспорта Максим Соколов.
На этой неделе авиационные власти Украины в нарушение положений межправсоглашения о воздушном сообщении направили на данный момент девяти российским авиакомпаниям уведомления о запрете полетов в Украину, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".