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    Максим Соколов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Вагон РЖД, архивное фото
    Россия запустит все поезда через новый обход Украины - министр
    09:47 29.11.2017
    4789Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам министра транспорта России, в обход Украины по новой железнодорожной ветке будут ходить 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.
    Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины на участке Журавка-Миллерово в Воронежской области. Архивное фото
    Назван срок начала регулярного сообщения по ж/д ветке в обход Украины
    17:45 08.08.2017
    2175...всегда идут в обход: транспорт вокруг Украины
    Отвечая на вопрос журналистов, министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что регулярное сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины начнется в 2017 году.
    Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
    Старт строительства скоростной трассы "Таврида" в Крыму 
    03:31 15.05.2017
    783Крымский вопрос. Компенсация или война?
    В Крыму в пятницу дан официальный старт строительству федеральной четырехполосной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Общая планируемая протяженность трассы – 275,5 километра.
    Стройка моста через Керченский пролив
    Экватор пройден. В РФ рассказали, как идет строительство моста в Крым
    15:04 10.04.2017
    1923
    Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что по Керченскому транспортному переходу уже пройден экватор, забито более половины свай, работы идут в графике, даже с некоторым опережением.
    Максим Соколов
    РФ не устраивает ответ ИКАО по стрельбам Украины вблизи Крыма - Соколов
    16:31 13.01.2017
    2757
    Учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали 1 декабря прошлого года. По словам российского министра, ведомство продолжает "переписку с ИКАО"
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    Ту-154 распался на несколько фрагментов – Минтранс РФ
    16:49 27.12.2016
    948Крушение Ту-154. Расследование
    Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По словам министра транспорта РФ, самолет распался на несколько фрагментов.
    Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
    Министр транспорта РФ: теракт не входит в основные версии крушения Ту-154
    08:12 26.12.2016
    2161Крушение Ту-154. Расследование
    Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что основные версии не включают в себя версию террористического акта, причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования.
    Поиск обломков Ту-154 в Черном море на кораблях и вертолетах. Видео
    Поиск обломков Ту-154 в Черном море на кораблях и вертолетах 
    18:58 25.12.2016
    535Крушение Ту-154. Расследование
    Поиск тел жертв катастрофы Ту-154 над Черным морем будет продолжен утром в понедельник. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Как проходила спасательная операция в воскресенье, смотрите на видео.
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
    Тела жертв крушения Ту-154 продолжат искать в понедельник – Минтранс РФ
    18:37 25.12.2016
    392Крушение Ту-154. Расследование
    Согласно информации, которую озвучил министр транспорта РФ Максим Соколов журналистам, работы по поднятию обломков самолета и тел погибших будут продолжены утром в понедельник.
    Учения ВС ВСУ с ракетными стрельбами возле Крыма
    Россия обещает ответить на ракетные учения Украины рядом с Крымом
    17:19 01.12.2016
    3228Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Как заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, перемещение Украиной зон проведения стрельб не закрыл вопрос о ракетных учениях вблизи Крыма.
    Максим Соколов
    РФ не получила ответ Киева на требование отменить стрельбы в районе Крыма
    10:15 29.11.2016
    452
    Росавиация считает недопустимыми попытки установления украинской стороной запретных зон "в суверенном воздушном пространстве РФ", заявили в Минтрансе РФ.
    Воздушное пространство. Архивное фото
    РФ готова к диалогу с Украиной по возобновлению авиасообщения
    11:53 01.08.2016
    2651Украина и Россия. Минус Зурабов
    Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что переговоры по-прежнему не ведутся, хотя "наша позиция открытая". Он добавил, что "это обоюдно выгодное в сегодняшней ситуации решение по разблокировке существующей позиции".
    Самолет Аэрофлота. Архивное фото
    Движения от Украины по возобновлению полетов нет - Минтранс РФ
    17:15 14.03.2016
    1662Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Глава Минтранса Российской Федерации Максим Соколов в понедельник заявил, что "пока движения с той стороны нет". При этом он добавил, что предложение Москвы остается в силе.
    Самолет Аэрофлота. Архивное фото
    Авиакомпании РФ несут потери от ограничений полетов в Украину - Минтранс
    23:13 05.12.2015
    606Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Как заявили в Минтрансе РФ, потери российских авиакомпаний в связи с ограничением полетов в Египет, Турцию и Украину может составить более 295,5 млн долларов США.
    Российские туристы покидают египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Архивное фото
    Россия приостановила авиасообщение с Египтом - Минтранс РФ
    23:11 06.11.2015
    281Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    С 20 часов по московскому времени (19:00 по Киеву) приостановлено авиасообщение на регулярных, чартерных и транзитных рейсах между РФ и Арабской Республикой Египет, сообщил министр транспорта Максим Соколов.
    Международный аэропорт Ростов-на-Дону
    Минтранс РФ: 9 авиакомпаний получили уведомления о запрете полетов в Украину
    16:59 30.09.2015
    278Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    На этой неделе авиационные власти Украины в нарушение положений межправсоглашения о воздушном сообщении направили на данный момент девяти российским авиакомпаниям уведомления о запрете полетов в Украину, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
    Самолет авиакомпании Аэрофлот
    Санкции Украины не отразятся на перелетах россиян в Европу - Минтранс РФ
    22:34 26.09.2015
    404Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Согласно информации министра транспорта РФ Максима Соколова, авиарейсы на популярные курорты Турции, Болгарии или Египта также не проходят над территорией Украины.
    Крыло самолета
    РФ введет ответные санкции против двух украинских авиакомпаний - Минтранс
    19:50 26.09.2015
    534Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Согласно информации, около 70% пассажиров, летавших из России в Украину и обратно, являются гражданами Украины, причем прилетавшие в Москву зачастую следовали в Европу и другие страны мира.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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