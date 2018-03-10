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    истребители

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    ВВС Израиля. Архивное фото
    ВВС Израиля сообщили подробности, из-за чего был сбит F-16 над Сирией
    02:55 26.02.2018
    571Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно заявлению комиссии, которая анализировала действия Военно-воздушных сил Израиля 10 февраля, экипаж допустил профессиональную ошибку, "предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя".
    В Эстонию прибыли 12 истребителей F-16 США
    США перебросили в Эстонию 12 истребителей
    09:46 15.01.2018
    170НАТО: надо или не надо?
    По словам исполняющего обязанности командующего ВВС Эстонии, полковника Рийво Валге, одна из целей предстоящих учений – отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях.
    Испытание гоночного автомобиля с двигателем от истребителя. Видео
    Испытание гоночного автомобиля с двигателем от истребителя 
    01:27 01.10.2017
    208
    В Британии команда разработчиков сверхзвукового автомобиля Bloodhound опубликовала в интернете кадры испытаний установленного на машину реактивного двигателя.
    Истребители Су-27СМ
    Российский Су-27 "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой
    12:36 21.06.2017
    1413
    Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.
    Военные истребители МиГ-21 Lancer
    Военный истребитель МиГ-21 Lancer потерпел крушение в Румынии
    17:22 12.06.2017
    358
    По информации Министерства национальной обороны Румынии, пилот самолета МиГ-21 Lancer, принадлежащего военно-воздушным силам Румынии, катапультировался около 11.15, близ аэропорта Михаила Когэлничану во время выполнения посадки.
    Истребитель. Архивное фото
    Британские истребители по тревоге подняли в небо из-за самолетов РФ
    19:25 27.05.2017
    277
    Согласно данным британских средств массовой информации, самолеты были подняты в небо по тревоге, однако причина срочного реагирования не была озвучена.
    Истребители
    В 2016 г истребители НАТО 780 раз отслеживали самолеты России - СМИ
    12:24 22.04.2017
    114
    Как сообщил официальный представитель авиабазы НАТО Рамштайн в интервью, опубликованном в субботу, в 2015 году общее количество вылетов по тревоге истребителей НАТО составило 410.
    Lockheed Martin F-35 Лайтнинг II
    США впервые разместили истребители F-35 в Великобритании
    19:34 15.04.2017
    226
    По словам верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертис Скапарротти, присутствие авиагруппы "усиливает военный потенциал НАТО в Европе".
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя 
    05:47 20.03.2017
    499
    По словам летчика-инструктора Александра Оксанченко, неоднократного победителя международных авиашоу в Европе, фигуры высшего пилотажа не только эффектно воспринимаются любителями авиации, но и имеют "практическое применение" - используются во время воздушных боев.
    Lockheed Martin F-35 Лайтнинг II
    США собираются разместить F-35 на Ближнем Востоке
    20:04 25.02.2017
    176
    По словам главы боевого авиационного командования Герберта Карлисла, небольшие поставки F-35 в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион могут быть осуществлены уже этой весной.
    Зимние полеты истребителей ВВС Украины на Прикарпатье. Видео
    Зимние полеты истребителей ВВС Украины на Прикарпатье 
    04:40 13.02.2017
    510
    На Прикарпатье военные истребители летают как днем, так и ночью. За штурвалами не только опытные летчики, но и молодые выпускники авиационных вузов Украины.
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 в Московской области
    Презентация авиационного комплекса МиГ-35 
    04:16 28.01.2017
    789
    Показанный в Луховицах МиГ-35 - это многоцелевой истребитель поколения "4++", представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности.
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    "Теплый прием" авианосца РФ "Адмирал Кузнецов" в Ла-Манше 
    06:26 27.01.2017
    3462
    По сообщению британского Министерства обороны, Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживали передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходил вблизи территориальных вод Великобритании по дороге домой.
    Истребители МиГ-29 совершают полеты на военной авиабазе в Василькове под Киевом
    Кабмин разрешил военным открывать огонь по самолетам, нарушающим границу
    23:55 29.12.2016
    14496Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Право принятия решения об открытии предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генерального штаба - главнокомандующему вооруженных сил, командующему воздушных сил ВС или лицам, исполняющим их обязанности.
    Истребитель F-16. Архивное фото
    Южная Корея оснастила истребители бомбами для поражения бункеров в КНДР
    06:29 19.12.2016
    168Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Модернизация истребителей, в частности, включает оснащение их ракетами класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия AIM-120 и управляемыми бомбами GBU-31JDAM, рассчитанными на уничтожение бункеров руководства КНДР в случае войны.
    Полеты истребителей ВВС Украины в сложных метеоусловиях
    Полеты истребителей ВВС Украины в сложных метеоусловиях 
    05:57 26.09.2016
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    В бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" Вооруженных сил Украины в рамках выполнения плана боевой подготовки состоялись очередные плановые полеты, сообщает пресс-служба Минобороны.
    Истребитель МиГ-29 ВСУимитирует посадку на трассу Киев-Одесса. Видео
    Истребитель МиГ-29 ВСУ имитирует посадку на трассу Киев - Одесса 
    06:36 12.09.2016
    2714
    В сети опубликовано видео, на котором истребитель МиГ-29 ВВС Украины имитирует посадку на трассу, соединяющую Киев и Одессу. Самолет опустившись на сверхмалую высоту резко поднимается вверх.
    Выступление Соколов России и Русских Витязей на форуме Армия-2016. Видео
    Выступление "Соколов России" и "Русских Витязей" на форуме "Армия-2016" 
    03:35 11.09.2016
    294
    На полигоне в Подмосковье прошел динамический показ — демонстрация ходовых и огневых возможностей боевой техники — в рамках военно-технического форума "Армия-2016". Авиагруппы "Соколы России" и "Русские Витязи" продемонстрировали возможности самолетов Су-30.
    Выступление украинских ВВС на авиашоу CIAF-2016 в Чехии
    Выступление украинских ВВС на авиашоу CIAF-2016 в Чехии 
    05:43 07.09.2016
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    В субботу и воскресенье, 3-4 сентября 2016 года, делегация Воздушных сил Вооруженных сил Украины приняла участие в крупнейшем авиашоу CIAF-2016 в чешском городе Градец-Кралове.
    Истребитель швейцарских ВВС F/A-18 C
    Пропавший самолет швейцарских ВВС обнаружен в горах - СМИ
    23:09 30.08.2016
    467Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Корпус самолета был обнаружен на высоте трех тысяч метров в труднодоступном месте, и спасатели пока не смогли до него добраться. В поисковой операции участвуют три военных вертолета и команда альпинистов.
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    ВВС Израиля. Архивное фото
    ВВС Израиля сообщили подробности, из-за чего был сбит F-16 над Сирией
    02:55 26.02.2018
    571
    Согласно заявлению комиссии, которая анализировала действия Военно-воздушных сил Израиля 10 февраля, экипаж допустил профессиональную ошибку, "предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя".
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