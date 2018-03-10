Согласно заявлению комиссии, которая анализировала действия Военно-воздушных сил Израиля 10 февраля, экипаж допустил профессиональную ошибку, "предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя".
Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.
По информации Министерства национальной обороны Румынии, пилот самолета МиГ-21 Lancer, принадлежащего военно-воздушным силам Румынии, катапультировался около 11.15, близ аэропорта Михаила Когэлничану во время выполнения посадки.
По словам летчика-инструктора Александра Оксанченко, неоднократного победителя международных авиашоу в Европе, фигуры высшего пилотажа не только эффектно воспринимаются любителями авиации, но и имеют "практическое применение" - используются во время воздушных боев.
Показанный в Луховицах МиГ-35 - это многоцелевой истребитель поколения "4++", представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности.
По сообщению британского Министерства обороны, Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживали передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходил вблизи территориальных вод Великобритании по дороге домой.
Право принятия решения об открытии предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генерального штаба - главнокомандующему вооруженных сил, командующему воздушных сил ВС или лицам, исполняющим их обязанности.
Модернизация истребителей, в частности, включает оснащение их ракетами класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия AIM-120 и управляемыми бомбами GBU-31JDAM, рассчитанными на уничтожение бункеров руководства КНДР в случае войны.
В бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" Вооруженных сил Украины в рамках выполнения плана боевой подготовки состоялись очередные плановые полеты, сообщает пресс-служба Минобороны.
На полигоне в Подмосковье прошел динамический показ — демонстрация ходовых и огневых возможностей боевой техники — в рамках военно-технического форума "Армия-2016". Авиагруппы "Соколы России" и "Русские Витязи" продемонстрировали возможности самолетов Су-30.
Корпус самолета был обнаружен на высоте трех тысяч метров в труднодоступном месте, и спасатели пока не смогли до него добраться. В поисковой операции участвуют три военных вертолета и команда альпинистов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно заявлению комиссии, которая анализировала действия Военно-воздушных сил Израиля 10 февраля, экипаж допустил профессиональную ошибку, "предпочтя выполнить задание вместо того, чтобы в достаточной мере защитить себя".