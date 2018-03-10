По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет с авианосца. Травм у летчика не обнаружено. Самолет выполнял "обычный полет" во время прохода авианосца через море Сулавеси.
Корпус самолета был обнаружен на высоте трех тысяч метров в труднодоступном месте, и спасатели пока не смогли до него добраться. В поисковой операции участвуют три военных вертолета и команда альпинистов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".