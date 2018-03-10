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    F/A-18

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Авианосец Карл Винсон
    Истребитель F-18 с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение
    23:29 21.04.2017
    939Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет с авианосца. Травм у летчика не обнаружено. Самолет выполнял "обычный полет" во время прохода авианосца через море Сулавеси.
    Истребитель швейцарских ВВС F/A-18 C
    Пропавший самолет швейцарских ВВС обнаружен в горах - СМИ
    23:09 30.08.2016
    467Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Корпус самолета был обнаружен на высоте трех тысяч метров в труднодоступном месте, и спасатели пока не смогли до него добраться. В поисковой операции участвуют три военных вертолета и команда альпинистов.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Геращенко: Канада никогда не предлагала Украине истребители F-18
    19:53 24.11.2014
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    По словам советника главы МВД, возможно, предложение поступило от посредников. Сложившая ситуация напомнила Геращенко "известную историю с LNG-терминалом и лыжным инструктором".
    МО Украины. Архивное фото
    МО Украины отказалось от канадских истребителей F-18 – экс-замминистра
    00:47 23.11.2014
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    Отказ от нескольких десятков истребителей сопряжен, в частности, с дороговизной их эксплуатации, отмечает Леонид Поляков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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