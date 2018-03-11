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    Новые кадры перехвата НЛО истребителями США появились в сети

    (обновлено: )23801
    Американская аналитическая компания To the Stars Academy of Arts and Science выложила новое видео, на котором самолет ВВС США ведет наблюдение за неопознанным летающим объектом.
    Канал To The Stars Academy of Arts & Science на Youtube

    По информации компании, запись сделана истребителем F/A-18 Hornet в 2015 году у восточного побережья США на высоте 7,5 тысячи метров. На ней виден овальный объект, который с большой скоростью двигается над поверхностью моря.

    Переговоры пилотов свидетельствуют о том, что НЛО удалось захватить в прицел лишь с третьей попытки, при этом ранее летчики не встречали подобные объекты и удивлены увиденным.

    Смотрите также: Пентагон выложил видео перехвата НЛО

    В декабре 2017 года Пентагон обнародовал видео 2004 года, в котором американские истребители пытаются перехватить вращающийся НЛО, который двигался быстрее любого самолета ВВС США.

    Ранее Минобороны США официально признал существование "Расширенной программы идентификации авиационных угроз", в рамках которой с 2007 по 2012 годы ведомство занималось исследованием неопознанных летающих объектов. В общей сложности на ее финансирование ушло около 22 миллионов долларов.

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