По словам представителя Европейского командования ВС США Дэнни Хернандеса, российский самолет "совершил беспорядочные и агрессивные маневры", пролетев на расстоянии 15 метров от края крыла американского самолета.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.