Истребитель ВМС США потерпел крушение у берегов штата Флорида

КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина. Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду у берегов американского штата Флорида, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы военно-морских сил США.

"Самолет упал в районе (островов) Ки-Уэст во Флориде. Экипаж катапультировался, ведется операция по поиску и спасению", — сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей происшествия.

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F/A-18 представляет собой палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик.

напомним, на днях в Нью-Йорке произошло крушение вертолета, в результате которого погибли пять человек.