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    Истребитель ВМС США потерпел крушение у берегов штата Флорида

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    Представитель пресс-службы военно-морских сил США сообщил, что самолет упал в районе (островов) Ки-Уэст во Флориде. Экипаж истребителя катапультировался, "ведется операция по поиску и спасению".
    Истребитель F/A-18 ВМС США
    wn.com

    КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина. Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду у берегов американского штата Флорида, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы военно-морских сил США.

    "Самолет упал в районе (островов) Ки-Уэст во Флориде. Экипаж катапультировался, ведется операция по поиску и спасению", — сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей происшествия.

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    F/A-18 представляет собой палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик.

    напомним, на днях в Нью-Йорке произошло крушение вертолета, в результате которого погибли пять человек

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