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    Два человека погибли в результате крушения самолета в Германии

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    На месте крушения легкомоторного самолета в немецком городе Бенсхайм работают 25 сотрудников пожарной службы и полиция.
    Легкомоторный самолет. Архивное фото

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Легкомоторный самолет потерпел крушение в немецком городе Бенсхайм (земля Гессен) в субботу, два человека погибли, сообщила администрация города.

    "Крушение самолета в Бенсхайме. Два человека погибли", — говорится в сообщении на официальной странице города в Facebook.

    Кроме того, там опубликовано фото с места авиакатастрофы, на котором изображен небольшой самолет красного цвета.

    Отмечается, что на месте происшествия работают 25 сотрудников пожарной службы и полиция.

    Ранее сообщалось, что на борту самолета, врезавшегося в хребет Дена, находились 66 человек, среди которых 60 пассажиров, в том числе один ребенок, экипаж самолета состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета.

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