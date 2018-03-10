Два человека погибли в результате крушения самолета в Германии

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Легкомоторный самолет потерпел крушение в немецком городе Бенсхайм (земля Гессен) в субботу, два человека погибли, сообщила администрация города.

"Крушение самолета в Бенсхайме. Два человека погибли", — говорится в сообщении на официальной странице города в Facebook.

Кроме того, там опубликовано фото с места авиакатастрофы, на котором изображен небольшой самолет красного цвета.

Отмечается, что на месте происшествия работают 25 сотрудников пожарной службы и полиция.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, врезавшегося в хребет Дена, находились 66 человек, среди которых 60 пассажиров, в том числе один ребенок, экипаж самолета состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета.