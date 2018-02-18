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    В Иране официально подтвердили крушение самолета. Погибли 66 человек

    (обновлено: )42604
    Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что на борту самолета находились 66 человек.
    Самолет авиакомпании Aseman Airlines
    tasnimnews.com/

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Иранская авиакомпания Aseman Airlines подтвердила крушение одного из своих пассажирских самолетов, передает агентство ISNA со ссылкой на представителя компании.

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    Представитель скорой медицинской помощи Ирана сообщил, что потерпевший самолет пока не найден, передает агентство Fars.

    Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что на борту самолета находились 66 человек, сообщает агентство Tasnim.

    По словам Боруджерди, в самолете находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа.

    Как сообщила авиакомпания, все 66 человек погибли.

    Ранее агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. 

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