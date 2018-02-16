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    В мире

    Два пилота погибли при крушении военного самолета в Турции

    (обновлено: )85
    Турецкие летчики погибли при катастрофе военного учебного самолета, который упал сразу после взлет на авиабазе Чигли в провинции Измир.
    Турецкие ВВС, операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    "Анадолу"

    КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Военный учебный самолет потерпел крушение в районе Чигли турецкой провинции Измир, передает в пятницу агентство DHA со ссылкой на военные источники.

    Появилось видео воздушной атаки турецких истребителей по территории Сирии
    канал RT в youtube
    Появилось видео авиаудара турецких истребителей по территории Сирии

    Сообщается, что двое пилотов погибли.

    Самолет в момент падения совершал учебно-тренировочный полет, упал сразу после взлета в районе авиабазы в Чигли.

    Начато расследование катастрофы.

    Напомним, 7 февраля самолет Су-27УБ Военно-Воздушных сил Украины совершил аварийную посадку. Полет осуществлялся в ночных сложных метеорологических условиях и при заходе на посадку у Су-27УБ не вышла основная стойка шасси. Пилотам удалось посади истребитель и выжить.

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