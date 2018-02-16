Два пилота погибли при крушении военного самолета в Турции

КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Военный учебный самолет потерпел крушение в районе Чигли турецкой провинции Измир, передает в пятницу агентство DHA со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что двое пилотов погибли.

Самолет в момент падения совершал учебно-тренировочный полет, упал сразу после взлета в районе авиабазы в Чигли.

Начато расследование катастрофы.

Напомним, 7 февраля самолет Су-27УБ Военно-Воздушных сил Украины совершил аварийную посадку. Полет осуществлялся в ночных сложных метеорологических условиях и при заходе на посадку у Су-27УБ не вышла основная стойка шасси. Пилотам удалось посади истребитель и выжить.