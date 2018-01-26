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    В мире

    Истребители НАТО сопроводили "российский самолет" над Прибалтикой

    (обновлено: )14501
    По данным Объединенного командования ВВС НАТО, два датских истребителя вылетели для идентификации и сопровождения самолета. По завершении миссии они вернулись на аэродром.
    Су-34. Архивное фото
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Два истребителя F-16 ВВС Дании поднялись в воздух с авиабазы в Литве для сопровождения предположительно российского самолета, говорится на сайте Объединенного командования ВВС НАТО.

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    Инцидент произошел утром 25 января — курс летательного аппарата, согласно сообщению, пролегал над нейтральными водами, он направлялся в сторону Калининграда. 

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    Два датских истребителя, дислоцированных на базе в Литве, вылетели для идентификации и сопровождения самолета. По завершении миссии они вернулись на аэродром.

    В пресс-релизе НАТО не уточняется тип обнаруженного летательного аппарата, однако материал проиллюстрирован фотографией, на которой F-16 сопровождает российский СУ-34.

    В октябре прошлого года истребители ВВС НАТО, выполнявшие в странах Балтии миссию воздушной полиции, дважды за неделю поднимались в международное воздушное пространство над Балтикой с целью сопровождения российских самолетов.

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