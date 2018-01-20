Пассажирский самолет Киев - Харьков аварийно сел в Одессе - СМИ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет рейсом Киев — Херсон не смог приземлится в аэропорту места назначения и совершил аварийную посадку в Одессе. Об этом свидетельствуют данные ресурса для отслеживания авиации FlightAware, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

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Борт авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) должен был сесть в аэропорту Херсона, вылетев из аэропорта "Борисполь" в пятницу, 19 января, в 20.44. Однако, исходя из трекинга полета, он около 40 минут кружил над Херсоном и в итоге был вынужден отправится в аэропорт Одессы, где приземлился в 23.01.

flightaware.com Самолет рейсом Киев - Херсон совершил посадку в Одессе

"Должен был прилететь в 21.45, но летал над Херсоном один час и не сел. Потом полетел в Одессу, еле сел в Одессе. Они рассказывали, что проблема в том, что в Херсоне туман, но это чушь полная, никакого тумана там не было. А когда уже сели здесь (в Одессе, — ред.) они сказали, что он не мог выпустить одно шасси", — рассказал один из пассажиров рейса PS45.

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Как сообщается, руководство аэропорта Херсона не разрешило аварийную посадку самолету, которым летели около 50 пассажиров.

отметим, что двумя днями ранее аэропорт Одессы за сутки из-за непогоды не принял восемь рейсов.