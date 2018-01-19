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    Виртуозная посадка самолета во время урагана попала на видео

    (обновлено: )49240
    Соцсети активно обсуждают кадры с виртуозной посадкой самолета в аэропорту Дюссельдорфа во время урагана "Фридерике". В комментариях штурмана назвали "легендой" и отметили его "невероятные навыки".
    HvdH-Plane-Spotter/Youtube

    "Высочайшее мастерство пилотирования при ураганном ветре с порывами до 110 километров в час. Рейс авиакомпании Eurowings, следовавший из Болоньи, совершил посадку в экстремальных условиях и даже не пошел на второй круг", — говорится в описании к видео.

    В числе комментариев: "Снимаем шляпы перед пилотом"; "Хорошая работа. Надеюсь, его наградят"; "Ну и ну, от одного этого видео у меня подкосились ноги и ладони вспотели"; "Черт возьми, нет! Мне доводилось попадать в турбулентность, но это… Это видео просто ужас".

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    В четверг, 18 декабря, в Германии был объявлен красный уровень тревоги в связи со штормовым циклоном "Фридерике", который позже перерос в ураган.

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