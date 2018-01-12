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    В Испании экстренно сел самолет из-за двух пьяных пассажиров

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    Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в испанском городе Сантандер из-за двух пьяных пассажиров на борту. Борт следовал рейсом FR7063 из Дублина в Аликанте
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    Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в испанском городе Сантандер из-за двух пьяных пассажиров на борту, сообщает издание Pais.

    В аэропорту Торонто столкнулись два самолета: один загорелся
    Stan I
    В аэропорту Торонто столкнулись два самолета

    По данным газеты, самолет следовал рейсом FR7063 из Дублина в Аликанте.

    Капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту города Сантандер из-за "агрессивного поведения" двух пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

    Как сообщается, самолет совершил посадку в 16.00 (17.00 по Киеву). Сотрудники Гражданской гвардии сняли нарушителей с рейса "под аплодисменты других пассажиров".

    После инцидента самолет доставил пассажиров в пункт назначения, оставшаяся часть полета прошла без происшествий.

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