СМИ показали маршруты полетов самолетов-разведчиков США в Украине

КИЕВ. 8 янв — РИА Новости Украина. Американские военные в субботу осуществили демонстративные облеты территории на востоке и юге Украины, сообщает одесское издание "Думская".
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Над Крымом и Донбассом летал стратегический беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk. Он пролетел над Донецкой и Луганской областями и вернулся на базу в Италии через Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.
Одновременно с ним работал пилотируемый самолет-разведчик P-8A Poseidon, он прошел возле Крыма.
Судя по тому, что они совершают их со включенными транспондерами, эти акции носят показательный характер.
Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.