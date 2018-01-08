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    Общество

    СМИ показали маршруты полетов самолетов-разведчиков США в Украине

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (247)

    (обновлено: )12101
    Над Крымом и Донбассом летал стратегический беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk. Он пролетел над Донецкой и Луганской областями и вернулся на базу в Италии через Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.
    Беспилотник Global Hawk
    wikipedia

    КИЕВ. 8 янв — РИА Новости Украина. Американские военные в субботу осуществили демонстративные облеты территории на востоке и юге Украины, сообщает одесское издание "Думская".

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    Над Крымом и Донбассом летал стратегический беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk. Он пролетел над Донецкой и Луганской областями и вернулся на базу в Италии через Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

    Думская.net
    Маршрут стратегического беспилотного разведчика RQ-4A Global Hawk в Украине

    Одновременно с ним работал пилотируемый самолет-разведчик P-8A Poseidon, он прошел возле Крыма.

    wikipedia
    Самолет-разведчик США P-8A Poseidon

    Судя по тому, что они совершают их со включенными транспондерами, эти акции носят показательный характер. 

    Думская.net
    Маршрут самолета-разведчика США P-8A Poseidon в Украине

    Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

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