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    Самолет-разведчик и беспилотник США снова облетали Крым и Донбасс

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (249)

    (обновлено: )49303
    Беспилотник взлетел рано утром с авиабазы Сигонелла, которая находится на итальянском острове Сицилия, вошел в воздушное пространство Украины и сделал несколько проходов вдоль линии противостояния Луганской и Донецкой областей.
    Беспилотник США RQ-4 Global Hawk
    Думская.net

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk во вторник, 9 января, совершил облет украинской территории в районе Крыма, сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir.

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    Беспилотник взлетел рано утром с авиабазы Сигонелла, которая находится на итальянском острове Сицилия, вошел в воздушное пространство Украины и сделал несколько проходов вдоль линии противостояния Луганской и Донецкой областей. Так, по данным сервиса, беспилотник пролетел вдоль зоны конфликта в Донбассе, совершил круг над Крымом на высоте порядка 16 км.

    ​Беспилотник в третий раз с начала года совершил облет линии разграничения в Донбассе.

    Одновременно с беспилотником, в том же районе над побережьем Крыма находился американский базовый патрульный самолет P-8 Poseidon (серийный номер 168438), сообщила "Думская".

    Ранее сообщалось, что американские военные в субботу осуществили демонстративные облеты территории на востоке и юге Украины

    Так же следует отметить, что в понедельник утром у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64.

     

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