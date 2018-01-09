Самолет-разведчик и беспилотник США снова облетали Крым и Донбасс

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk во вторник, 9 января, совершил облет украинской территории в районе Крыма, сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir.

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Беспилотник взлетел рано утром с авиабазы Сигонелла, которая находится на итальянском острове Сицилия, вошел в воздушное пространство Украины и сделал несколько проходов вдоль линии противостояния Луганской и Донецкой областей. Так, по данным сервиса, беспилотник пролетел вдоль зоны конфликта в Донбассе, совершил круг над Крымом на высоте порядка 16 км.

​Беспилотник в третий раз с начала года совершил облет линии разграничения в Донбассе.

Одновременно с беспилотником, в том же районе над побережьем Крыма находился американский базовый патрульный самолет P-8 Poseidon (серийный номер 168438), сообщила "Думская".

Ранее сообщалось, что американские военные в субботу осуществили демонстративные облеты территории на востоке и юге Украины.

Так же следует отметить, что в понедельник утром у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64.