наверх
06.01.201810:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В аэропорту Торонто столкнулись два самолета

    (обновлено: )37930
    В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета, они зацепились хвостом и крылом, в результате чего произошло возгорание хвоста воздушного судна Sunwing Jet.
    Stan I

    В результате инцидента пассажиров из самолета авиакомпании WestJet эвакуировали с помощью надувного трапа. Всего на борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщает CBC News

    На место инцидента прибыли аварийные службы. 

    Ранее сообщалось, что в штате Западная Вирджиния (США) пилоту небольшого самолета удалось успешно посадить свое воздушное судно без выпущенных шасси. ЧП произошло в аэропорту Йегер, где жесткую посадку совершил двухмоторный самолет.

    Смотрите также: "Прощальный жест". Пилот напугал пассажиров опасным маневром

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евгений Лосовский
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Андрей Блинов
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?