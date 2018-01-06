В аэропорту Торонто столкнулись два самолета

В результате инцидента пассажиров из самолета авиакомпании WestJet эвакуировали с помощью надувного трапа. Всего на борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщает CBC News.

На место инцидента прибыли аварийные службы.

Ранее сообщалось, что в штате Западная Вирджиния (США) пилоту небольшого самолета удалось успешно посадить свое воздушное судно без выпущенных шасси. ЧП произошло в аэропорту Йегер, где жесткую посадку совершил двухмоторный самолет.

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