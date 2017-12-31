наверх
31.12.201711:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Австралии при крушении самолета погибли шесть человек

    (обновлено: )13
    По данным австралийского бюро безопасности на транспорте, самолет авиакомпании Sydney Seaplanes потерпел крушение около 15.15 (6.15 по Киеву) воскресенья. Воздушное судно направлялось в Сидней.
    Скорая помощь в Австралии
    Associated Press Rob Griffith

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери в Австралии, все шесть находившиеся на борту человек погибли, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс.

    В США при крушении самолета погибли пять человек
    WFLA News Channel 8 в youtube
    В США при крушении самолета погибли пять человек

    По данным австралийского бюро безопасности на транспорте (Australian Transport Safety Bureau — ATSB), самолет авиакомпании Sydney Seaplanes потерпел крушение около 15.15 (6.15 по Киеву) воскресенья. Воздушное судно направлялось в Сидней. Как сообщил представитель авиакомпании Аарон Шоу, на борту находились пять пассажиров и пилот.

    Как сообщает спасательная служба, на месте обнаружены обломки самолета и утечка топлива. Расследованием причин происшествия занимаются специалисты ATSB.

    Ранее сообщалось, что двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Бартау в американском штате Флорида, пять человек погибли.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Захват "Укрпочты" в Харькове
    Захват здания "Укрпочты" в Харькове
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие