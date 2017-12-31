В Австралии при крушении самолета погибли шесть человек

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери в Австралии, все шесть находившиеся на борту человек погибли, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс.

По данным австралийского бюро безопасности на транспорте (Australian Transport Safety Bureau — ATSB), самолет авиакомпании Sydney Seaplanes потерпел крушение около 15.15 (6.15 по Киеву) воскресенья. Воздушное судно направлялось в Сидней. Как сообщил представитель авиакомпании Аарон Шоу, на борту находились пять пассажиров и пилот.

Как сообщает спасательная служба, на месте обнаружены обломки самолета и утечка топлива. Расследованием причин происшествия занимаются специалисты ATSB.

Ранее сообщалось, что двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Бартау в американском штате Флорида, пять человек погибли.