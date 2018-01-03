В Испании пассажир самолета вышел на крыло через аварийный выход

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Пассажир авиарейса Лондон — Малага шокировал своих соседей по самолету, когда после приземления открыл аварийный выход и вышел на крыло.

ЧП произошло на борту самолета авиакомпании Ryanair. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что в течение получаса персонал самолета и аэропорта уговаривал пассажира вернуться на свое место.

Когда он согласился, была проведена высадка всех пассажиров, а виновника происшествия задержали.

Смотрите также: К чему приводят игры с шампанским: девушка выстрелила пробкой себе в лицо

"Полиция аэропорта Малаги немедленно арестовала пассажира, о котором идет речь, и поскольку это является нарушением правил безопасности Испании, этим занимаются испанские власти", — говорится в материале интернет-издания.

Позднее выяснилось, на крыло вышел гражданин Польши по имени Виктор. Якобы причиной неадекватного поступка стал приступ астмы и нервный стресс после задержки вылета самолета из столицы Великобритании.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года в аэропорту "Киев" авиарейс на Анкару был отложен из-за кота, которого провозил один из пассажиров.

Смотрите также: Появилось видео испытаний нового украинского ракетного комплекса‍