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    В Испании пассажир самолета вышел на крыло через аварийный выход

    (обновлено: )25201
    Гражданин Польши заявил, что из-за приступа астмы и паники он решил активировать дверь аварийного выхода. Его задержала служба безопасности аэропорта Малаги.
    Видео Daily Mail Online

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Пассажир авиарейса Лондон — Малага шокировал своих соседей по самолету, когда после приземления открыл аварийный выход и вышел на крыло.

    ЧП произошло на борту самолета авиакомпании Ryanair. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что в течение получаса персонал самолета и аэропорта уговаривал пассажира вернуться на свое место.

    Когда он согласился, была проведена высадка всех пассажиров, а виновника происшествия задержали.

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    "Полиция аэропорта Малаги немедленно арестовала пассажира, о котором идет речь, и поскольку это является нарушением правил безопасности Испании, этим занимаются испанские власти", — говорится в материале интернет-издания.

    Позднее выяснилось, на крыло вышел гражданин Польши по имени Виктор. Якобы причиной неадекватного поступка стал приступ астмы и нервный стресс после задержки вылета самолета из столицы Великобритании.

    Ранее сообщалось, что в канун Нового года в аэропорту "Киев" авиарейс на Анкару был отложен из-за кота, которого провозил один из пассажиров.

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