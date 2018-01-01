В Коста-Рике рухнул самолет, погибли американцы

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Небольшой самолет потерпел крушение в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике, в результате погибли 12 человек, сообщает местная газета El Periodico.

Информацию о погибших подтвердили в полиции и в Красном кресте. По предварительным данным, на борту находились 10 иностранцев и два пилота из Коста-Рики. Самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air.

Госдепартамент США позже подтвердил гибель американских граждан в авиакатастрофе в Коста-Рике, хотя пока не сообщает их точное число, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что ряд граждан США погибли в авиакатастрофе в Коста-Рике 31 декабря 2017 года", — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, из уважения к семьям погибших госдепартамент пока что не может предоставить дополнительные подробности. США продолжают работу с авиационными властями Коста-Рики и продолжат отслеживать ситуацию, добавил он.

В свою очередь президент латиноамериканской страны Луис Гильермо Солис сообщил, что из 12 погибших двое были местными пилотами и 10 — американскими гражданами. По его словам, правительство страны сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших. Все экстренные службы страны работают над ситуацией, заверил президент. Сейчас основные усилия сосредоточены на поисках тел погибших. Начато расследование инцидента, уточнил Луис Гильермо Солис.

Читайте также: Руслан Коцаба: украинцам желаю рассудительности, власти — ускорения распада

Ранее одномоторный самолет DHC-2 Beaver упал в реку Хоксбери в Австралии, все шесть находившиеся на борту человек погибли.